Termômetro Broadcast Bolsa: Cresce expectativa de alta para o Ibovespa

A expectativa de alta para as ações no curtíssimo prazo acelerou no Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. Entre 12 participantes, 66,67% acreditam que a próxima semana será de ganhos para o índice e 16,67%, que será de perdas. Outros 16,67% preveem estabilidade. No Termômetro anterior, 50,00% esperavam avanço nos próximos dias. A fatia dos que estimavam variação negativa e neutra era de 28,57% em ambos os casos. A Bolsa acumulou alta semanal de 4,27%.

Na agenda doméstica, a próxima semana tem como destaque a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, que, na avaliação dos economistas, deve apresentar crescimento expressivo como mostrado por indicadores de atividade nos meses de julho, agosto e setembro. "Após recuar quase 10% entre abril e junho, o PIB brasileiro deve ter avançado 8,8% no terceiro trimestre", avaliam os economistas do Bradesco. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica o resultado dentro da pesquisa das Contas Nacionais no dia 3. Na véspera, dia 2, divulga a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), referente a outubro.

No exterior, o mercado continuará monitorando números e outros sinais sobre a contaminação da covid-19 pelo mundo e, ao mesmo tempo, notícias em torno da evolução das vacinas em estudo podem seguir fazendo um contraponto. Nos Estados Unidos, segue no radar o processo de transição na Casa Branca para o governo Joe Biden, com eventual divulgação de mais nomes para compor a equipe.

Na sexta-feira será divulgado o relatório de emprego norte-americano de dezembro, com os números do payroll. Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, haverá reunião de membros da Opep+.