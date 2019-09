Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Bolsa perde fôlego

O mercado financeiro reduziu sensivelmente o otimismo sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. Entre 25 participantes, a expectativa de alta, que no último levantamento era de 76,19%, caiu para 48%. Em contrapartida, a percepção de que a semana será de estabilidade saltou de 14,29% para 44%. Por fim, para 8% a Bolsa encerrará o período com perdas, ante parcela de 9,52% no Termômetro anterior. O principal índice da B3 fechou esta semana com valorização acumulada de 1,27%.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Os próximos dias são de agenda intensa no Brasil. Na terça-feira, o Banco Central (BC) publica a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro, que vai explicar a decisão de reduzir a Selic para 5,5% e sinalizar sobre os próximos passos da política monetária. Na quinta (26), o BC divulga o Relatório de Inflação do terceiro trimestre, para o qual há grande expectativa depois que o Copom surpreendeu ao informar estimativas muito baixas para a inflação em 2019 e 2020 no comunicado de quarta-feira.

Ainda no front doméstico, é esperada a votação, em primeiro turno, da reforma da Previdência no Senado. A previsão é de que o texto seja votado dia 24 tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quanto no plenário.

No exterior, os investidores estarão atentos a novidades sobre as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos.

Entre os dados, saem o PIB americano no segundo trimestre e o índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (banco central americano), referente a agosto.