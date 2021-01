Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Ibovespa dispara e supera 70%

Disparou o otimismo do mercado sobre o comportamento das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Com 11 participantes, 72,73% acreditam em alta do Ibovespa no período de 1º a 5 de fevereiro, enquanto 18,18% e apenas 9,09% esperam estabilidade e queda, respectivamente. Na pesquisa anterior, a expectativa era de alta para 35,71%, outros 35,71% esperavam variação neutra e 26,57%, queda. Até as 14h30, horário de encerramento da pesquisa, o índice de referência acumulava perda de 1,30% nesta semana.

Entre os destaques da agenda da próxima semana está a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, para as quais são favoritos os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (MDB-MG). A eleição será no dia 1º. Na agenda de indicadores, haverá divulgação do resultado da produção industrial de dezembro, que deve mostrar queda de 0,3% ante novembro, nos cálculos dos economistas do Bradesco.

No exterior, o ponto alto será a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, na sexta-feira, com os números do payroll. O documento vai mostrar como se comportou o mercado de trabalho norte-americano em janeiro, mês de forte agravamento da disseminação da covid-19. Na Europa, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) terá decisão de política monetária no dia 4.

A temporada de balanços do quarto trimestre esquenta na semana que vem, com pesos pesado do setor financeiro revelando seus números. Na segunda-feira, após o fechamento do mercado, sairão os resultados do Itaú e no dia 3, antes da abertura, os do Santander. No mesmo dia 3, após o fechamento do mercado, será a vez do Bradesco.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.