Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Ibovespa perde força

O mercado financeiro está um pouco mais conservador sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

A expectativa de ganhos, porém, segue sendo majoritária, com 56,00% do universo de 25 participantes, fatia abaixo dos 61,90% na edição anterior. O porcentual dos que acreditam em estabilidade para as ações subiu de 19,05% para 32,00%. Por fim, a perspectiva de queda ficou em 12,00%, de 19,05% no último levantamento. O principal índice da B3 acumulou avanço de 0,54% na semana.

Enquanto monitora o avanço da epidemia do coronavírus e potenciais efeitos sobre a economia global, o mercado financeiro terá atenção na ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (banco central americano), na quarta-feira, e eventuais menções no documento sobre a doença. Na segunda-feira, feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, os mercados em Wall Street estarão fechados.

No Brasil, o destaque do calendário macroeconômico é a divulgação do IPCA-15 de fevereiro, na quinta-feira (20). "Deve continuar a mostrar que o choque recente não afetou as medidas de núcleos, reforçando assim um cenário de inflação favorável para o ano de 2020", afirma relatório do Bradesco, cuja previsão para o indicador é de alta de 0,23%.

Na segunda-feira, na B3, haverá vencimento e opções sobre ações.

A safra de balanços do quarto trimestre continua na semana que vem, com resultados de companhias que compõem o Ibovespa, com destaque para Petrobrás, na quarta-feira, e Vale, na quinta-feira. Estão previstos ainda os números de Magazine Luiza, Gerdau, Marfrig e Gol.