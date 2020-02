Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Ibovespa perde força

A expectativa de ganhos para o mercado de ações doméstico perdeu um pouco de força, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa. A pesquisa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

A previsão de alta para o índice na próxima semana recuou de 56,00% na edição anterior para 52,63%, enquanto a de estabilidade caiu de 32,00% para 31,58%. Na contramão, 15,79% disseram esperar perdas para o índice, porcentual maior do que o de 12,00% no último levantamento. A Bolsa acumulou queda de 0,61% nesta semana.

A semana do carnaval concentrará negócios no mercado brasileiro somente a partir da tarde de quarta-feira, com agenda de indicadores mais forte na quinta e na sexta. Enquanto isso, no exterior, tudo transcorre normalmente, o que pode impor alguma correção das ações brasileiras na retomada dos negócios na Quarta-Feira de Cinzas, a depender do que ocorrer no cenário internacional durante o feriado prolongado.

Entre os indicadores, um dos destaque é a divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre, na quinta (27). No dia seguinte, saem dos dados de gastos e renda pessoal de janeiro, entre eles o índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida preferida de inflação do Federal Reserve (banco central americano).

No Brasil, há expectativa em torno da divulgação dos dados do mercado de trabalho medido pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro, ainda sem data definida, e da Pnad Contínua, marcada para sexta (28).

A temporada de divulgação de balanços continua na semana que vem, com destaque para o resultado do quarto trimestre da Ambev, esperado para o dia 27.