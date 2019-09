Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa majoritária é de alta para Ibovespa

A expectativa majoritária dos participantes do Termômetro Broadcast Bolsa é de desempenho positivo para o Ibovespa na próxima semana . A previsão de que o índice encerrará o período de 30 de setembro a 4 de outubro com ganho acumulado ficou em 56,52% do total, entre 23 respostas. Em contrapartida, a perspectiva é de queda de apenas para 4,35%. Para 39,13%, a estimativa é de estabilidade para a Bolsa.

Na pesquisa anterior, 48% das respostas apontavam para avanço das ações nesta semana; 44,00%, estabilidade; e 8,00%, perdas. Na semana, o Ibovespa apurou perda de 0,23%.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

A votação da reforma da Previdência no Senado é um dos destaques da agenda. A apreciação do texto, esperada para esta semana, foi adiada pelos senadores em reação à operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal no gabinete do líder do Governo, Fernando Bezerra (MDB-PE).

Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na quarta-feira o julgamento da ação que decide sobre se réus delatados têm o direito às alegações finais após os delatores, tese que pode anular sentenças da Lava Jato. Na última quinta-feira, a sessão foi encerrada com placar favorável de 6 a 3, mas o presidente da corte, Dias Toffoli, já adiantou seu voto, que acompanha a maioria. A questão agora é a definição sobre a partir de quando passa a valer a decisão.

Entre os indicadores locais, a agenda contempla os números da produção industrial de agosto que ajudarão a compor as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) terceiro trimestre.

No exterior, o destaque é o relatório de emprego norte-americano referente a setembro, na sexta.