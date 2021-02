Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta expectativa de ganhos para semana mais curta

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 12, mostra ajuste importante na expectativa de alta para as ações no curtíssimo prazo. Entre 14 respostas, a percepção de que a próxima semana (17 a 19 de fevereiro) será de ganhos para o Ibovespa caiu de 69,23% na pesquisa anterior para 57,14%. A fatia dos que esperam queda, de 14,29%, também recuou ante o último Termômetro (23,08%), enquanto a previsão de estabilidade saltou de 7,69% para 28,57%.

Na semana mais curta para o mercado financeiro em função do feriado de carnaval, haverá negócios somente a partir da Quarta-Feira de Cinzas às 13h, dia que também contempla o vencimento de opções sobre Ibovespa. A grande expectativa dos agentes na semana que vem é pela definição do programa de auxílio emergencial, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que sua equipe estará trabalhando durante todo o feriado em cima da proposta, de forma que o pagamento possa começar já em março. "O governo negocia com os líderes do Congresso algumas contrapartidas que poderão melhorar as perspectivas das contas públicas a médio prazo", afirmam os analistas da LCA.

Na agenda econômica, destaque para a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), também na quarta-feira, num momento em que esquenta a discussão sobre possíveis pressões inflacionárias que poderiam antecipar a normalização da política monetária do banco central americano. Antes, na segunda e na terça, serão divulgados resultado preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão e zona do euro, referentes ao quarto trimestre. Na segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos, do Dia do Presidente, e as bolsas não funcionarão.

Internamente, a agenda da semana é fraca, com possibilidade de divulgação dos dados da arrecadação. Na temporada de balanços, serão conhecidos na semana que vem os números do quarto trimestre do Carrefour Brasil e IRB Brasil.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.