Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta otimismo sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro ajustou o otimismo sobre o desempenho do Ibovespa, mas a expectativa majoritária segue sendo de ganhos para as ações, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. Entre 25 participantes, 60% esperam alta para o índice, ante 72,73% no levantamento anterior. A percepção de queda saltou a 20%, ante 9,09% na pesquisa passada. Para outros 20%, a perspectiva é de estabilidade, porcentual levemente acima do registrado no Termômetro anterior, de 18,18%. O índice Ibovespa fechou a semana com alta acumulada de 0,92%.

O levantamento tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

Entre os eventos nacionais, o destaque da semana que vem é a votação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado, prevista para o dia 22. A economia aos cofres públicos esperada com o texto é de R$ 800,3 bilhões em uma década.

Segundo o relator Tasso Jereissati (PSDB-CE), a proposta deve ser aprovada sem novas alterações. Na agenda, o ponto alto é a divulgação do IPCA-15 de outubro, na terça-feira, aguardado com grande expectativa depois da forte reação do mercado à deflação de 0,04% registrada pelo IPCA de setembro. “Esperamos alta de 0,01% e a abertura deve reforçar o cenário confortável de núcleos de inflação”, disseram economistas do Bradesco em relatório semanal.

No exterior, a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, é o evento que deverá ter maior atenção do mercado.

Na próxima semana também terá início a temporada de balanços do terceiro trimestre no Brasil, que já começa com pesos pesados, como Vale, Petrobrás, CSN, Usiminas e Ambev, entre outros.

Na B3, haverá exercício de opções sobre ações na segunda-feira.