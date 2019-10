Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado amplia expectativa de alta para Ibovespa

A perspectiva de ganhos para o Ibovespa avançou fortemente no Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte. Entre 22 participantes da pesquisa, 72,73% acreditam que as ações terão alta, ante 58,33% que tinham essa expectativa na pesquisa anterior. A fatia dos que esperam estabilidade caiu de 33,33% para 18,18%, enquanto a dos que veem queda subiu ligeiramente, de 8,33% para 9,09%. Nesta semana, o índice Ibovespa acumulou valorização de 1,25%.

No período entre 14 e 18 de outubro, a agenda é ampla em indicadores de atividade e inflação na China, nos Estados Unidos e na Europa. Atenção especial terá o PIB chinês do terceiro trimestre, na quinta-feira. “O Brexit também manterá a atenção dos mercados na próxima semana. Boris Johnson apresentará formalmente uma proposta à União Europeia”, alertam os economistas do Bradesco.

Ainda, na quarta-feira, o Federal Reserve (banco central americano) divulga o Livro Bege, sumário das condições econômicas que orienta as decisões de política monetária. No mesmo dia, serão conhecidos os números do varejo americano para o mês de setembro.

A temporada de divulgação de balanços no exterior começa na semana que vem. Nos Estados Unidos, entre os destaques estão companhias como Coca-Cola e Johnson & Johnson, e no setor financeiro, Citigroup e JP Morgan.