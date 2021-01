Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado começa ano otimista com Ibovespa

O Termômetro Broadcast Bolsa mostra aumento do otimismo nas expectativas para as ações na próxima semana. Das 17 respostas, 64,71% dos participantes disseram esperar alta para o Índice Bovespa no período de 11 a 15 de janeiro, enquanto 23,53% apontaram tendência à estabilidade e 11,76% afirmaram esperar queda.

Em virtude das festas de fim de ano, não houve levantamento sobre as estimativas para esta semana, em que o índice saltou mais de 5%. Para o período anterior pesquisado, que compreendia os pregões entre 21 e 23 de dezembro, 53,85% dos participantes esperavam alta do Ibovespa, mas o índice contabilizou naquela ocasião baixa de 0,18%.

O mercado brasileiro dobra a aposta na perspectiva de aumento de fluxo para emergentes, uma vez que a vitória democrata no Congresso americano pode impulsionar os programas de auxílio financeiro nos Estados Unidos. No Brasil, os investidores ficam de olho nos lances da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado.

Na agenda doméstica da próxima semana, um dos destaques será a divulgação do porcentual de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que ocorre na terça-feira (12). A semana ainda terá o desempenho do setor de serviços em novembro, na quarta-feira (13), e das vendas do varejo no mesmo período, na sexta, 15.

No exterior, a agenda dos próximos dias conta com a divulgação da inflação ao consumidor americano medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro, na quarta-feira. Na sexta, será a vez da inflação ao produtor, medida pelo PPI.

A semana também contará com a divulgação do Livro Bege do Federal Reserva, na quarta-feira. Para quinta-feira, está previsto discurso do presidente do BC americano, Jerome Powell.