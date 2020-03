Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está cauteloso sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro está mais dividido com relação às expectativas para o desempenho do Ibovespa na próxima semana, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. De um total de 20 participantes, 35% apontaram que o índice deve ter ganhado no período, porcentual menor do que os 50% apurados na edição anterior. A perspectiva de estabilidade, ao contrário, subiu, de 22,22% para 40%. Os que esperam uma semana de queda são 25%, ante 27,78% na pesquisa anterior. O índice teve forte perda, de 5,93%, na semana, fechando abaixo dos 98 mil pontos.

Na próxima semana, o foco dos mercados seguirá sobre os bancos centrais e possíveis novas medidas de afrouxamento monetário em resposta ao avanço do coronavírus e seus impactos econômicos. Com as atenções voltadas à epidemia, os indicadores previstos para os próximos dias, tanto aqui quanto no exterior, tendem a ficar em segundo plano.

De todo modo, no Brasil, se tanto a Produção Industrial Mensal (PIM) de janeiro quanto o IPCA de fevereiro, na terça e na quarta-feira, vierem fracos, podem servir de argumentos para reforçar as apostas de corte mais agressivo da taxa Selic que começaram a aparecer nos últimos dias.

Os investidores também acompanham a movimentação em Brasília, de olho na agenda de reformas . O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo deve encaminhar a reforma administrativa na próxima semana.

No exterior, haverá decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta (12). Nos Estados Unidos, no dia 10, o Partido Democrata realiza nova rodada de prévias em vários estados, em mais uma etapa da escolha do candidato que vai concorrer à eleição presidencial em novembro. Ainda, na China, está prevista uma bateria de dados econômicos, entre eles, números do setor externo de fevereiro.