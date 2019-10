Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está mais conservador sobre Ibovespa

O quadro das expectativas do mercado sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana está mais conservador, de acordo com o Termômetro Broadcast Bolsa, que contou com 24 participantes. O levantamento tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

A percepção de que o período entre 28 de outubro e 1º de novembro será de ganho acumulado nas ações ficou em 54,17%, ante 60,00% na pesquisa anterior. Por outro lado, a fatia dos que preveem perdas subiu de 20,00% para 29,17%, e aqueles que acreditam em estabilidade representam 16,67%, ante 20% no último levantamento.

Nesta semana de renovação de pontuações históricas de fechamento, o Ibovespa teve valorização de 2,52% .

As reuniões de política monetária do Federal Reserve (o banco central americano) e do Banco Central brasileiro são os destaques na próxima semana. Quanto ao Comitê de Política Monetária (Copom), é unânime entre 48 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast a aposta em corte de 0,50 ponto porcentual na atual Selic de 5,50% ao ano. Nos Estados Unidos, a maioria do mercado espera redução de 25 pontos-base na taxa dos fed funds, atualmente na faixa entre 2% e 1,75%. "A despeito dos recentes avanços nas negociações entre EUA e China e entre Reino Unido e União Europeia, os riscos advindos do cenário global mantêm-se assimétricos para baixo, principalmente para a indústria norte-americana", afirma o Bradesco, em relatório.

No exterior, a semana começa com a eleição presidencial na Argentina, da qual deve sair vitorioso o peronista Alberto Fernández. Na quarta-feira, nos Estados Unidos, além da decisão do Fed, haverá divulgação da primeira leitura do PIB do terceiro trimestre. Na sexta, será publicado o relatório de emprego, referente a outubro.