Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está mais conservador sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro está mais cauteloso em relação às perspectivas para o Ibovespa, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa. A fatia dos que esperam alta para as ações na nesta semana (18 a 22 de novembro) recuou de 57,14% na pesquisa anterior para 45,45% e, ao mesmo tempo, os que acreditam que o período será de perdas representam 27,27% do universo de 22 participantes, ante 9,52% no último Termômetro. A expectativa é de estabilidade para outros 27,27%, de 33,33% no levantamento anterior.

Assim como esta, a próxima semana é mais curta no número de dias úteis para o mercado financeiro, em função do feriado da Consciência Negra, na quarta-feira, 20, e, com isso, não haverá negócios na B3. O destaque do calendário doméstico é o IPCA-15 de novembro, na sexta-feira, 22, com o mercado de olho especialmente na inflação de alimentos. "Além de confirmar tendência baixista para inflação, as atenções começam a se voltar para eventual repasse dos preços de bovinos para o consumidor final", afirmaram os economistas do Bradesco, que preveem variação de 0,14% para o índice.

No exterior, o ponto alto é a divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve, na quarta-feira, quando o mercado por aqui estará fechado.

Na B3, haverá nesta segunda-feira, 18, vencimento de opções sobre ações.

Termômetro Broadcast Bolsa

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas.