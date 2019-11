Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está mais otimista sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro prevê desempenho mais positivo para as ações na próxima semana, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa. A pesquisa tem como por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Entre 21 participantes, 57,14% esperam alta para o índice, ante 54,17% no levantamento anterior. Os que acreditam em queda representam 14,29% do universo, parcela menor do que a de 29,17% da última pesquisa. E a fatia dos que veem estabilidade subiu de 16,67% para 28,57%. O índice apurou valorização de 0,77% nesta semana.

A próxima semana tem como principal destaque para o mercado de ações o leilão da cessão onerosa do excedente do pré-sal, na quarta-feira (6). Se todos os campos forem vendidos, o governo vai arrecadar R$ 106 bilhões. A Petrobrás fará oferta por dois dos quatro campos que serão ofertados, Búzios e Itapu, cujos bônus de assinatura somam quase R$ 70 bilhões, ou 70% do total.

Na agenda, na terça-feira será divulgada a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 5,50% para 5,00%. A despeito de ter sinalizado clara no comunicado a intenção de promover mais um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa no encontro de dezembro, os diretores deixaram em aberto a possibilidade ou não de continuidade dos cortes a partir de 2020. Nesse sentido, a ata poderá trazer detalhes sobre o plano de voo do Banco Central. Na quinta, o IBGE divulga o IPCA de outubro.

Na mesma terça-feira da ata do Copom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro entregarão ao Congresso propostas de reformas.

A temporada de resultados do terceiro trimestre prossegue, com o setor financeiro em destaque. Divulgam seus números Itaú Unibanco, Banco do Brasil e B3.