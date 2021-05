Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está otimista sobre desempenho do Ibovespa

O mercado financeiro está otimista sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Enquanto 83,3% dos participantes esperam alta para o Ibovespa na próxima semana, 16,67% acreditam que o índice terá variação neutra, e para nenhum deles a Bolsa terá perda no período entre 10 a 14 de maio. No último levantamento, 50,00% viam ganhos para a atual semana; 12,50%, estabilidade; e 37,50%, queda.

O destaque da agenda doméstica é a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que deverá dar mais detalhes não somente sobre a decisão de elevar a Selic para 3,5% como também sobre o plano de voo do Banco Central, que já sinalizou outra elevação de 0,75 ponto porcentual da taxa básica para a reunião de junho. O documento será divulgado na terça-feira, mesmo dia em que o IBGE revela o IPCA de abril.

Na quarta-feira, o mesmo IBGE publica a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e, na quinta, sai o Índice de Atividade Econômica do Banco (IBC-Br). O Bradesco, em relatório lembra que ambos são referentes a março e mostrarão contração por conta das restrições à mobilidade. "Apesar do resultado negativo, os dados devem apontar para uma maior resiliência da atividade econômica", observam os economistas da instituição.

Na sequência da temporada de balanços do primeiro trimestre, o destaque na semana que vem são os resultados da Petrobrás, na quinta-feira, entre as mais de 60 companhias que divulgam seus números. Na lista, estão ainda Klabin, JBS, Natura, Suzano, Via Varejo, Eletrobrás e Magazine Luiza.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras. Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.