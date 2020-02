Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado financeiro retoma otimismo com Ibovespa

As expectativas para o desempenho do Ibovespa na semana que vem tiveram melhora expressiva nesta edição Termômetro Broadcast Bolsa, após a última ter registrado forte crescimento do pessimismo. Entre 21 participantes, a perspectiva de alta representa 61,90% do total, ante 36,36% na semana passada. Em contrapartida, a previsão de baixa recuou a 19,05%, de 45,45% no levantamento anterior. Os que esperam estabilidade das ações são também 19,05%, ante 18,18% no último Termômetro. A Bolsa fechou a semana estável (+0,01%).

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte.

A grande expectativa dos mercados para a próxima semana é pelo retorno programado de muitos trabalhadores na China, após o Ano Novo Lunar, adiado em uma semana em função da epidemia do coronavírus. Na agenda, há previsão de divulgação de indicadores de inflação do país asiático, porém, os números da balança comercial que sairiam nesta sexta, 7, tiveram a publicação adiada e serão revelados junto com os de fevereiro.

Nos Estados Unidos, as atenções estarão voltadas às primárias do Partido Democrata em New Hampshire, na terça-feira (11), segunda fase do processo de escolha do candidato que vai disputar a presidência com Donald Trump. Em Iowa, venceu o novato Pete Buttigieg. No calendário, haverá divulgação do índice de inflação ao consumidor em janeiro, na sexta.

Na agenda local, o destaque é a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça, na qual o Banco Central dará explicações adicionais sobre a decisão de reduzir a Selic para 4,25% no último dia 5. Mais do que isso, o mercado aguarda detalhes sobre a afirmação do comunicado de que "vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária".