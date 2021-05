Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado mantém otimismo para a próxima semana

O mercado financeiro manteve inalterada a perspectiva de alta para o Ibovespa na próxima semana, conforme indica o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Assim como na coleta anterior, 69,23% dos participantes manifestaram expectativa de avanço para o índice no próximo período, de 24 a 28 de maio. A diferença entre uma semana e outra ficou entre os que esperam queda ou estabilidade para o índice. Na pesquisa anterior, os que apostavam em recuo representavam 7,59% do total, porcentual elevado agora para 15,38%. A fatia dos que esperam estabilidade também ficou em 15,38% nesta semana, ante 23,05% na outra.

Para os próximos dias, a agenda é mais movimentada no ambiente doméstico, com divulgação de indicadores econômicos relevantes, com potencial para influenciar as expectativas quanto ao ritmo da economia e a política monetária do Banco Central. Na terça-feira será divulgado IPCA-15 de maio, uma espécie de prévia do IPCA, índice de referência utilizado pelo BC. Outro indicador de inflação relevante na semana será o IGP-M de maio, na sexta-feira. A agenda contará ainda com dados do mercado de trabalho, com o resultado de abril do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), e os números do governo central, também do mês passado.

No exterior, as discussões devem continuar concentradas no ritmo da inflação nos países desenvolvidos e na possibilidade de os bancos centrais terem de reduzir estímulos dados, inclusive, com aumento de juros antes do que o previsto. Nesse ambiente, a semana será marcada por discursos de diversos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que podem sinalizar os próximos passos da autoridade monetária. Ainda nos Estados Unidos, destaque para os dados do Produto Interno Bruto (PIB) americano no primeiro trimestre, a ser conhecido na quinta-feira.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras. Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um e-mail para projecoes.ae@estadao.com.