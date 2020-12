Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado mantém otimismo sobre Ibovespa

O Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o Ibovespa na semana seguinte, traz poucas mudanças nas expectativas de curtíssimo prazo dos agentes econômicos.

Entre 13 respostas, 53,85% disseram que a previsão é de ganhos para o índice; 23,08%, de queda; e outros 23,08%, de estabilidade.

Na pesquisa anterior, 50% esperavam alta para o índice nesta semana, enquanto perda e variação neutra tinham 25% de fatia cada um. A Bolsa teve valorização semanal de 2,52%.

A próxima semana marca o início do período de festas de fim de ano, reduzindo o número de dias úteis para os negócios, com a véspera e o feriado de Natal na quinta e na sexta. A agenda de indicadores e eventos, porém, é carregada.

No Brasil, o destaque é o IPCA-15 de dezembro, na terça-feira. “Deve seguir pressionado pela mudança na bandeira tarifária de energia e antecipação dos reajustes de educação”, disseram os economistas do Bradesco. A mediana das estimativas do mercado é de avanço para 1,16% em dezembro, ante 0,81% em novembro. Saem ainda a nota de crédito, o relatório da dívida pública e a arrecadação de novembro.

No exterior, na terça, saem Produto Interno Bruto dos Estados Unidos e do Reino Unido, na leitura final do terceiro trimestre. Na quarta, serão conhecidos os gastos de renda e consumo pessoal americanos, que, na avaliação do Bradesco, devem confirmar desaceleração provocada pela segunda onda do novo coronavírus no país. O mercado monitora ainda o andamento das negociações em torno do acordo fiscal norte-americano e entre União Europeia e Reino Unido sobre o Brexit.

Em função das festas de fim de ano, o Termômetro estará suspenso e retorna na segunda semana de janeiro de 2021.