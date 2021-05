Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado reduz expectativa de alta do Ibovespa na próxima semana

O mercado financeiro reduziu a expectativa otimista para o desempenho do Ibovespa na próxima semana, como mostra o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. O levantamento revela que 63,64% dos participantes da pesquisa esperam alta do índice de ações para o período de 31 de maio a 2 de junho, contra 69,23% dos que apostavam em avanço do indicador para esta semana. Também houve redução nas apostas de queda, que passaram de 15,38% para 9,09%. Por outro lado, o porcentual dos que esperam oscilação do Ibovespa próxima da estabilidade subiu de 15,38% para 27,27%.

A próxima semana será cortada pelo feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, que não foi antecipado pela B3. Serão, portanto, quatro pregões. Nesse período, as atenções do mercado doméstico deverão se concentrar na divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, a ser divulgado na terça-feira (dia 1º). Segundo o departamento de pesquisas do Bradesco, o resultado deve confirmar a tese de resiliência da economia brasileira, mesmo com a redução dos estímulos fiscais e as novas restrições à mobilidade implementadas para combater o agravamento da pandemia da covid-19. Ainda no cenário doméstico, destaque para a produção industrial de abril.

Nos Estados Unidos, estarão no foco dos mercados os dados de emprego em maio. Depois da frustração com números mais fracos que o esperado em abril, os indicadores do mercado de trabalho nos EUA serão acompanhados de perto, uma vez que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tem condicionado a retirada dos estímulos econômicos no país à melhora na geração de vagas. Os dados serão divulgados entre quinta-feira (ADP) e sexta (Payoll).

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras. Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um e-mail para projecoes.ae@estadao.com.