Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado reduz otimismo para o Ibovespa em semana decisiva

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz uma visão mais conservadora nas expectativas para as ações no curtíssimo prazo. Entre 15 respostas, 53,33% disseram que a previsão é de ganhos para o Ibovespa na semana que vem (18 a 22/01). Para 26,67% a perspectiva é de queda e outros 20,00% esperam estabilidade. Na pesquisa anterior, 64,71% esperavam alta para o índice nesta semana, enquanto 11,76% projetavam queda e 23,53% previam estabilidade. Até as 14h30, horário de encerramento do levantamento, a Bolsa apurava queda de 3,37% na semana.

A principal expectativa para a próxima semana no cenário doméstico fica por conta do provável início da vacinação contra a covid-19, que deve ocorrer assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conceder autorização às vacinas em análise. Na agenda econômica, o destaque da semana ficará por conta da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, 20. O comitê deve manter a taxa Selic no atual patamar de 2%, conforme espera o mercado, mas poderá dar novas sinalizações sobre o futuro da política de juros do Banco Central, levando em consideração os mais recentes dados de inflação e atividade econômica.

Já no exterior o foco das atenções estará na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice Kamala Harris, também no dia 20. Há ainda previsão de votação do impeachment do presidente Donald Trump no Senado, após aprovação na Câmara nesta semana. Fica no radar, ainda, o risco de novas manifestações violentas comandadas por apoiadores de Trump que não reconhecem o resultado da eleição presidencial. Na agenda de eventos econômicos internacionais está a reunião do Banco Central Europeu (BCE), que na quinta-feira, 21, anuncia sua decisão de política monetária. É esperada também para a próxima semana a reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ).

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. O propósito é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.