Termômetro Broadcast Bolsa: Otimismo com Ibovespa reflui, após semana de recordes

A expectativa de ganhos para o Ibovespa na próxima semana perdeu força no Termômetro Broadcast Bolsa, mas ainda continua sendo majoritária entre os 21 participantes da pesquisa.

Para 52,38%, o índice fechará o período entre 23 e 27 de dezembro com alta, ante porcentual de 66,67% no levantamento anterior. A previsão de estabilidade saltou de 14,29% para 28,57%, enquanto a percepção de queda manteve-se estável em 19,05%.

A Bolsa apurou valorização de 2,27% nesta semana, em que o Ibovespa renovou sucessivas máximas históricas até o nível dos 115 mil pontos.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do principal índice da B3 na semana seguinte.

Dada a proximidade das festas de fim de ano, a próxima semana tende a ser fraca para os mercados financeiros, que já nesta sexta-feira, 20, registraram liquidez menor. A perda de ritmo é esperada também em função da agenda sem destaques na semana encurtada pelo feriado de Natal na quarta-feira.

No Brasil, o calendário é concentrado na sexta-feira, quando devem sair a taxa de desemprego da Pnad Contínua, a nota das operações de crédito do Banco Central e o resultado do Governo Central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social), todos referentes a novembro.

Além disso, está prevista a divulgação de vários indicadores de confiança do comércio, da indústria e do setor de serviços referentes a dezembro, que "devem reforçar a leitura de um trimestre positivo para a atividade econômica", dizem os economistas o Bradesco, em relatório.

Em função das festas de fim de ano, a divulgação do Termômetro Broadcast Bolsa estará suspensa nas próximas duas semanas, retornando na segunda semana de janeiro de 2020.