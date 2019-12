Termômetro Broadcast Bolsa: Otimismo volta a prevalecer com relação à Bolsa

O otimismo voltou a prevalecer em relação ao desempenho do Índice Bovespa na semana que vem. Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 13, mostra que a perspectiva de ganhos no mercado acionário é a maior em nove pesquisas. Entre 21 participantes, 66,67% apontam que o período de 16 a 20 de dezembro será positivo, mesmo após o índice à vista ter mirado o topo dos 113 mil pontos. Na semana anterior, 50% tinham essa mesma expectativa. O porcentual que vê perdas mostrou queda de 30% para 19,05% nesta mesma base de comparação. E foi de 20% para 14,29% a expectativa para estabilidade do Ibovespa.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte, que já abre com vencimento de opções sobre ações.

Na terça-feira, é aguardada a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado reduziu a taxa Selic a 4,5% e, em comunicado, deixou em aberto o próximo movimento, provocando dispersão das apostas para a decisão que ocorrerá no início de fevereiro de 2020. Nesse sentido, o Relatório Trimestral de Inflação, que será divulgado pelo Banco Central na quinta-feira, também deve ser lido com lupa.

Ainda no Brasil, saem indicadores prévios da inflação de dezembro, o IGP-10 e o IPCA-15, além de dados sobre a confiança do consumidor e da indústria.

No exterior, atenções voltadas para o desenrolar da 'fase 1' do acordo comercial fechado entre Estados Unidos e China, anunciado ontem. O risco de uma nova escalada na guerra comercial ainda não foi eliminado, avaliam economistas do Citi, uma vez que detalhes e a assinatura final do texto precisam ser bem elaborados. Com isso, há riscos se o negócio se desfizer. Investidores também aguardam discursos de seis dirigentes do Fed, o BC dos Estados Unidos.