Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta da Bolsa sobe, mas de queda avança mais

O Termômetro Broadcast Bolsa mostra leve avanço na expectativa de ganhos para o Ibovespa na próxima semana, ao mesmo tempo em que a percepção de que o período será de perda também cresceu, e em ritmo maior. A pesquisa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Entre 21 respostas, 52,38% apontam alta para o índice, ante 48,00% na última pesquisa. Os que esperam queda representam 28,57% do total, porcentual maior do que o de 20,00% na última semana. E, por fim, 19,05% preveem estabilidade, contra 32,00% anteriormente. O Ibovespa acumulou desvalorização de 2,14% na semana.

O destaque da agenda local é o PIB brasileiro do segundo trimestre, que sai dia 29. "O resultado deve refletir o descompasso entre os setores de indústria e serviços, com o primeiro apresentando desempenho mais modesto que o segundo", disseram os economistas do Bradesco, cuja estimativa é de expansão de 0,2% .

Outro foco de atenção é o Congresso. O relator da reforma da Previdência no Senado, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), não conseguiu entregar seu texto nesta semana e deve fazê-lo na próxima. Ainda, prosseguem as discussões em torno da reforma tributária tanto na Câmara quanto no Senado.

Por fim, a questão das queimadas na Amazônia será acompanhada, uma vez que a repercussão internacional negativa traz risco a acordos comerciais e exportações. Neste fim de semana, o tema será assunto na reunião da cúpula do G7, na França.

No exterior, os pontos altos são a segunda leitura do PIB dos EUA e o PIB da Alemanha no segundo trimestre. Ainda nos EUA, será conhecido o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida preferida de inflação do Federa Reserve (banco central americano).