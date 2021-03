Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta dispara e atinge marca histórica de 91,67%

O otimismo sobre o desempenho do Ibovespa no curtíssimo prazo disparou no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre 12 participantes, a expectativa de que a semana entre 8 e 12 de março será de alta para as ações atingiu a máxima histórica de 91,67%, contra 57,14% na edição anterior. Outro sinal da animação do mercado é o fato de que não há desta vez projeções de queda. Na pesquisa passada, eram 7,14% do total. Por fim, a perspectiva de variação neutra despencou de 35,71% para 8,33%.

Aprovada a PEC no Senado na quinta-feira, a expectativa agora é pela votação do texto na Câmara, prevista pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para quarta-feira, 10, em dois turnos. Na agenda, saem os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), todos relativos a janeiro. Haverá ainda divulgação da Pnad Contínua do quarto trimestre de 2020. Outro destaque é o IPCA de fevereiro.

"O resultado das vendas do varejo e o do setor de serviços referentes a janeiro serão o destaque da agenda doméstica, junto com o IPCA de fevereiro, importantes indicadores para a definição da taxa de juros pelo Banco Central no dia 17 de março", avaliam os economistas do Bradesco, que projetam 0,67% para o índice de inflação.

No exterior, as atenções seguem no comportamento dos títulos do Tesouro americano, que estão antecipando pressões inflacionárias em meio a sinas de crescimento da economia e ao pacote fiscal, com altas sucessivas e caminhando para fechar a semana acima de 1,5% no caso da opção de vencimento de dez anos. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) se reúne na quinta-feira para decidir sobre a política monetária. A agenda traz ainda o PIB final da área do euro e do Japão no quarto trimestre ao longo da semana.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.