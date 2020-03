Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta para Ibovespa tem forte avanço

Após uma semana de caos para os índices de ações no mundo, o mercado financeiro está otimista sobre o desempenho do Ibovespa na próxima semana. Segundo o Termômetro Broadcast Bolsa, entre 18 participantes, 61,11% disseram que a expectativa é de alta no período entre 16 e 20 de março. No levantamento anterior, era de 35,00%. O Termômetro tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

A percepção de que a semana será de perdas também cresceu, mas não na mesma proporção que a de ganhos, passando de 25,00% para 33,33%. Por fim, o porcentual dos que esperam estabilidade despencou de 40,00% na semana passada para apenas 5,56%. O Ibovespa fechou a semana com perda acumulada de 15.63%.

Na próxima, os mercados seguirão à mercê do noticiário em torno da pandemia do coronavírus. Na agenda de eventos e indicadores, o destaque é a superquarta da política monetária, no dia 18, com decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), a expectativa majoritária é de corte da Selic, atualmente em 4,25%. Pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast, com 50 instituições, mostra que 21 esperam redução da taxa para 4,00% e 20, para 3,75%. As demais nove preveem estabilidade. A decisão é vista como uma das mais difíceis dos últimos anos.

Na quinta (19), será a vez de o Banco do Japão anunciar sua decisão de política monetária.

Na B3, haverá vencimento de opções sobre ações na segunda-feira e vencimento de opções sobre Ibovespa, na quarta.

Ainda, na próxima semana, prossegue a temporada de publicação de balanços do quarto trimestre, com Braskem e Bradespar, entre outras, divulgando seus resultados.

