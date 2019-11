Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta para o Ibovespa segue majoritária

O Termômetro Broadcast Bolsa traz poucas alterações em relação às expectativas do mercado financeiro para o Ibovespa na próxima semana. A mudança mais significativa ante o levantamento anterior foi o recuo na parcela dos que veem perdas para as ações na semana que vem, de 14,29% para 9,52%. Já a previsão de estabilidade subiu de 28,57% para 33,33%. A fatia dos que esperam desempenho positivo manteve-se exatamente em 57,14%. A pesquisa teve a colaboração de 21 participantes. O índice apurou queda de 0,59% nesta semana. O Termômetro tem como objetivo captar o sentimento de analistas, operadores e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

A semana para o mercado financeiro é mais curta no Brasil, uma vez que não haverá negócios no feriado da Proclamação da República, na sexta-feira. Na segunda, nos Estados Unidos, é feriado em homenagem aos Veteranos de Guerra, mas os mercados operam normalmente, com exceção do segmentos de Treasuries, que estará fechado.

A agenda local contempla nova leva de dados de atividade que servirão para balizar as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), de setembro.

No exterior, saem dados de inflação e atividade pelo mundo, entre eles o índice de preços ao produtor e ao consumidor nos Estados Unidos. Ainda, a semana será permeada por discursos de dirigentes do Federal Reserve, incluindo depoimento do presidente da instituição, Jerome Powell, no Congresso americano na quarta-feira.

A temporada de balanços continua com a divulgação dos resultados de companhias da carteira do Ibovespa, como Eletrobrás, Embraer, Marfrig, Natura e Sabesp.