Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta perde força, mas mercado segue otimista com ações

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira mostra que 50% dos participantes esperam alta para o Ibovespa na próxima semana, enquanto 25% acreditam em estabilidade e 25%, em baixa. Na pesquisa anterior, 54,55% esperavam ganhos para o índice nesta semana e 18%,18%, variação neutra, enquanto para 27,27% a Bolsa brasileira (B3) teria queda.

As atenções estarão concentradas na próxima semana na solução para a questão do Orçamento de 2021, que tem como prazo final para a sanção presidencial o dia 22 de abril. O texto aprovado pelo Congresso em 25 de março teve despesas obrigatórias subestimadas para acomodação de emendas parlamentares e, se sancionado como está, poderá configurar crime de responsabilidade fiscal.

Já a agenda de indicadores é mais fraca na semana que vem, marcada pelo feriado nacional em homenagem a Tiradentes, na quarta-feira, 21, quando os mercados locais estarão fechados. Em destaque, no exterior, está a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. São previstos também vários PMIs (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras), nas prévias de abril, nos Estados Unidos e Europa, que, na avaliação dos economistas do Bradesco, "ajudarão a medir a temperatura da atividade econômica na transição do primeiro para o segundo trimestre".

A próxima semana também reserva o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, com Usiminas e Hypera entre os principais. A Vale divulga seus resultado só no dia 26, mas na segunda-feira, 19, saem os dados de produção da companhia.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.