Termômetro Broadcast Bolsa: Previsões de alta e queda refluem, mas de estabilidade ganha força

A expectativa positiva para as ações no curtíssimo prazo arrefeceu no Termômetro Broadcast Bolsa, mas, ao mesmo tempo, também a previsão de perdas, enquanto a de variação neutra ganhou bastante terreno. Com 12 participantes, a pesquisa mostra que 66,67% esperam que a próxima semana será de ganhos para o Ibovespa e 8,33%, de perdas. Os que acreditam em estabilidade são 25,00% do total. No Termômetro anterior, a perspectiva para a Bolsa esta semana era de alta de 72,73%; de queda para 18,18%; e de variação neutra para 9,09%.

A semana que concentra o fim de março e o início de abril é mais curta em função do feriado da Páscoa, que começa na Páscoa. Tem como destaque na agenda o relatório de emprego nos Estados Unidos deste mês, que servirá de termômetro para a percepção dos agentes sobre a inflação. O documento, além do nível da taxa de desemprego, traz ainda o saldo líquido de vagas do mercado de trabalho e o comportamento dos salários.

Leia Também Caixa ignora maior aversão às estatais e segue com IPO de holding de seguros

No Brasil, saem dados fiscais e também o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de fevereiro, além da Pnad Contínua. "Diante da divergência entre os números do Caged e da Pnad Contínua quanto ao ritmo de recuperação do mercado de trabalho, a divulgação de ambos os indicadores na próxima semana ganha mais relevância", assinalam os economistas do Bradesco.

O noticiário da pandemia também seguirá no radar do mercado, em especial aquele relacionado às restrições de mobilidade pelas autoridades regionais e ainda informações sobre o ritmo de vacinação contra a covid-19.

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2020 termina na próxima semana, com divulgação de resultados de Oi, Qualicorp, CVC, entre outras companhias.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.