Termômetro Broadcast Bolsa: Quadro de expectativas tem pouca mudança, com 72% prevendo alta

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira mostra, de maneira geral, pouca mudança no equilíbrio do quadro de expectativas para as ações na próxima semana. Com 11 participantes, a pesquisa tem a maioria (72,73%) acreditando que o período entre 22 e 26 de março será de ganhos para o Ibovespa, enquanto 18,18% veem queda e 9,09%, estabilidade. No Termômetro anterior, 64,29% esperavam que a atual semana seria de alta; 14,29%, de baixa; e 21,43%, variação neutra.

Na próxima semana, a agenda local de indicadores e eventos tem como destaques a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira, 23, e do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), na quinta, 25. Na sequência de divulgação do RTI, o diretor de Política Econômica, Fabio Kanczuk, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, darão entrevistas virtuais para comentar o documento. O mercado aguarda por detalhes sobre a decisão, que surpreendeu boa parte dos agentes, de elevar a Selic em 0,75 ponto porcentual, para 2,75% ano, e pela sinalização da autoridade monetária sobre seu plano de voo.

Nesse contexto, o mercado contará ainda com o IPCA-15 de março, que, segundo avaliam os economistas do Bradesco, "deve continuar mostrando pressão dos preços dos bens industriais e de combustíveis". O banco prevê taxa de 0,88% para o indicador.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.