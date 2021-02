Tesouro diz que não é preciso engessar ainda mais o Orçamento para cumprir práticas sustentáveis

BRASÍLIA - Uma das preocupações do Tesouro Nacional ao decidir pavimentar o caminho para uma emissão de títulos ligados à pauta ESG (sigla em inglês para fatores ambientais, sociais e de governança) é a já excessiva vinculação de recursos do Orçamento. Mais de 90% das despesas do governo federal são obrigatórias, ou seja, não podem ser remanejadas livremente pelo governo. Atrelar recursos obtidos por meio de uma emissão de títulos poderia agravar ainda mais a situação.

Para contornar o problema, técnicos se debruçam sobre o imenso rol de despesas obrigatórias para identificar quais se enquadram nas temáticas ESG. A ideia é descobrir quais políticas já em andamento podem ganhar o selo especial, sem necessidade de criar novos “compartimentos” de despesa pública que dificultem ainda mais a gestão fiscal.

Uma das referências citadas pelos técnicos é o da Alemanha, que usou despesas pré-existentes para justificar emissões com o carimbo ESG.

“Esse arcabouço identifica as ações dentro do Orçamento relacionadas a cada um desses temas, ações que farão com que o País possa atingir as metas, ou ao menos caminhar na direção correta. Uma vez identificado isso, pode-se justificar a emissão de um ESG bond (bônus). Pode ser um social bond, um green bond (ligado a meio ambiente), conectando os recursos da captação com essas ações orçamentárias”, explica o subsecretário da Dívida Pública do Tesouro Nacional, José Franco de Morais.

“A identificação, dentro das despesas do governo, do que a gente poderia utilizar com relação a uma emissão, vinculando os recursos, é um passo muito importante. Isso demanda certo estudo, uma coordenação com outras áreas dentro do governo”, explica o gerente de Relacionamento Institucional do Tesouro, Paulo Marques.

No Brasil, um exemplo de despesa que pode ser usada para atrair os investidores é o Bolsa Família, programa social já consolidado e que busca retirar brasileiros da situação de extrema pobreza. Mas a equipe do Tesouro deixa claro que esse não é o único foco. A ideia é mapear todas as despesas que possam convencer o investidor a financiar o Brasil, não só na área social, mas também em gastos do Ministério do Meio Ambiente. A avaliação é que, mesmo com limitações fiscais, o País aplica uma quantidade considerável de recursos nessas frentes, o suficiente para erguer o arcabouço ESG.

Para contornar o problema da vinculação, o Tesouro quer trabalhar sob o argumento de que “dinheiro não é necessariamente carimbado”. Mesmo que a ação já tenha sido executada, bancada com recursos obtidos nos leilões convencionais da dívida pública, uma nova emissão com o selo ESG poderia ser feita para “compensar” o que já foi gasto. Basta identificar todos esses passos ao investidor.

A transparência é importante porque todo o processo é acompanhado por um auditor externo, que vai chancelar a emissão e apontar se o País realmente está aplicando os recursos nas áreas social, ambiental e de governança, ou se está apenas inventando despesas para emitir com o selo ESG pagando mais barato.

“A transparência e a disponibilização de dados são cruciais. No momento em que a gente escolher a despesa que vai ser relacionada a essa emissão, isso vai ser monitorado de perto pelos investidores e por essa terceira opinião. Isso também faz parte do nosso estudo, entender como a gente vai deixar isso (disponível) da melhor forma possível, prezando pela transparência”, afirma Marques. Segundo ele, será possível acompanhar quanto dos recursos obtidos já foi efetivamente aplicado no objetivo previsto.

O mapeamento das despesas elegíveis ao financiamento com carimbo ESG é o primeiro passo, que será feito não apenas pelo Tesouro, mas também por órgãos como a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e com envolvimento de outros ministérios. A partir desse levantamento, será elaborado um documento com todo o arcabouço para as emissões de títulos ESG pelo Brasil. Essa etapa será seguida de uma apresentação a investidores, para colocar o Brasil na vitrine sobre a temática. Só então o País irá ao mercado internacional com a emissão dos papéis.