Teste Nacional do Censo 2022 mostra população com 51,7% de mulheres e 16,7% de idosos

Rio - O primeiro teste nacional do Censo Demográfico 2022 confirmou que há mais mulheres do que homens na população brasileira. Dependendo da região, um em cada quatro habitantes é idoso. Os resultados preliminares, divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são referentes ao levantamento censitário conduzido entre novembro e meados de fevereiro, em localidades das 27 Unidades da Federação.

O IBGE lembra que todos os locais visitados no teste nacional serão novamente recenseados a partir de 1º de agosto, quando começa a coleta oficial do Censo Demográfico em todo o País.

Leia Também IBGE adia início do Censo 2022 de 1º de junho para 1º de agosto

"A coleta começa em agosto, mas no mês anterior já terão trabalhadores em campo fazendo a pesquisa de entorno de domicílios, onde nossos agentes percorrem rua a rua do País para conhecer o território", lembrou o diretor de Geociências do IBGE, Claudio Stenner, sobre o levantamento de informações a respeito de características urbanas, como existência de pavimento, qualidade das calçadas, ponto de ônibus e ciclovia, por exemplo.

Stenner conta que o teste mostrou a necessidade de diferentes ajustes na operação censitária, desde operacionais, tecnológicos, até adaptações do vocabulário do manual de orientação sobre a coleta.

“Por exemplo, uma frase de orientação no manual no Rio de Janeiro todo mundo entende bem, mas no Maranhão teve alguma dúvida de interpretação. Foi corrigido. São pequenos ajustes”, contou o diretor. “Estamos pensando nos últimos detalhes.”

“Tudo foi avaliado exaustivamente e está sendo ajustado dentro das áreas de trabalho”, corroborou Luciano Tavares Duarte, da Gerência Técnica do Censo Demográfico do IBGE.

Visitas a 59 mil endereços

No teste nacional, os recenseadores visitaram 59.535 endereços, sendo 39.477 deles domicílios ocupados por moradores. Os técnicos conseguiram realizar 38.371 entrevistas: 98,1% na modalidade presencial, 1,3% pela internet e 0,6% por telefone.

O resultado significa que 111.184 pessoas foram recenseadas nas 27 localidades selecionadas para o teste. Os primeiros resultados mostraram que esse universo era composto por 57.514 mulheres (51,7% do total) e 53.670 homens (48,3%). O local com maior proporção de mulheres foi o bairro de Amaralina, em Salvador, na Bahia, onde elas representavam 56,3% da população. Apenas oito localidades visitadas tinham mais homens do que mulheres: Tigrinhos (SC), Jardim Olinda (PR), Lagoinha do Piauí (PI), Lajeado (TO), Novo Remanso (Itacoatiara/AM), Ema (Pindoretama/CE), Macujê (Aliança/PE) e Sucuri (Cuiabá/MT).

A população idosa, de 60 anos ou mais, somava 18.575 pessoas, ou 16,7% do total de recenseados. Em Amaralina (Salvador/BA), a proporção de idosos subiu a 26% da população. O resultado também foi expressivo no bairro Araçás (Vila Velha/ES), com 24,1% da população local enquadrada como idosa; Minas Brasil (Belo Horizonte/MG), com 23,3%; e Paulo de Frontin (RJ), com 22,2%. A localidade de Samambaia, em Brasília, tinha a menor proporção de idosos em sua população, apenas 7,2%.

No Censo Demográfico de 2010, somente 10,8% da população estavam nessa faixa etária de 60 anos ou mais de idade. O teste no Bairro Liberdade, em Porto Velho/RO, apontou um aumento no número de moradores idosos em relação ao último Censo. Em 2010, os idosos representavam 8,8% da população do bairro, proporção que subiu agora a 18,3%.

O IBGE notou ainda que, entre os nove municípios que foram totalmente recenseados, houve redução na população residente em relação ao Censo 2010 em dois deles: Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) e Jardim Olinda (PR). Já Tigrinhos (SC) apresentou um aumento populacional de 32,2% no período. Os recenseadores visitaram 1.081 endereços no município catarinense, sendo 860 deles com moradores, revelando 2.322 habitantes na cidade, contra um total de 1.757, em 2010, ou seja, 565 pessoas a mais.

O local recenseado com maior população residente foi o município Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, onde os técnicos apuraram 12.304 habitantes. O menos populoso foi o município de Jardim Olinda, no Paraná, com apenas 1.391 moradores.

Os lares visitados no teste tinham, em média, 2,9 moradores cada um. O número de habitantes subia a uma média de 3,5 pessoas por domicílio no Eixo Central da sede do município de Mucajaí, em Roraima, mas descia a 2,3 pessoas por residência em Amaralina, Salvador.

A taxa de não resposta foi de 2,8% em todo o universo de domicílios permanentes ocupados encontrados no teste do IBGE. Os recenseadores tiveram mais dificuldades em obter entrevistas em Mucajaí (com taxa de não resposta de 6,5%) e no bairro Liberdade, em Porto Velho (6,1%).