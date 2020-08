TIM, Claro e Vivo ganham exclusividade para negociar ativos móveis da Oi

O consórcio formado por TIM, Vivo e Claro ganhou exclusividade nas negociações para aquisição das redes móveis da Oi, apurou o Estadão/Broadcast com fontes do mercado. Na prática, isso significa que as partes avançarão em detalhes sobre os termos financeiros e operacionais da oferta.

A reportagem já havia antecipado, no último sábado, que este movimento estava prestes a acontecer. Procurada, a Oi não se manifestou até o fechamento desta edição.

O acordo de exclusividade firmado há cerca de dez dias entre a Oi e a Highline do Brasil expirou na segunda-feira e não foi renovado, abrindo caminho para que o consórcio das teles assumisse a dianteira da disputa.

Mesmo perdendo essa vantagem, a oferta inicial da Highline teve caráter vinculante e continua valendo. Ou seja, a empresa ainda tem chance de ficar com os ativos da Oi, cuja venda se dará por meio de leilão, de acordo com o novo plano de recuperação judicial da operadora.

O Estadão/Broadcast apurou também que a oferta da Highline enfrentou resistência por parte de bancos que figuram entre os credores da Oi e que participarão da assembleia para deliberar sobre a aceitação ou não do novo plano.

Uma fonte envolvida das conversas comentou que, na visão desses bancos, a Highline não teria poder de fogo para bancar uma oferta pelas redes móveis da Oi.

Preço dos ativos

A Oi avalia suas redes de telefonia e internet móveis, que reúnem 33,9 milhões de clientes, em ao menos R$ 15 bilhões. A primeira oferta partiu de TIM, Vivo e Claro em meados de julho. Oficialmente, o valor não foi informado, mas teria sido de R$ 15,1 bilhões.

Na sequência, a empresa de infraestrutura de telecomunicações Highline, controlada pelo fundo norte-americano Digital Colony, colocou na mesa um valor superior a esse lance mínimo. Daí veio a reação de TIM, Vivo e Claro, com nova oferta, agora com o valor de R$ 16,5 bilhões.

A Highline é desconhecida do grande público porque não atende diretamente o consumidor final. A empresa trabalha com infraestrutura de telecomunicações, como redes e antenas. Isso também justifica os questionamentos sobre a sua capacidade de prestar o serviço de telefonia e internet móvel se vier arrematar a Oi Móvel .

Por outro lado, o controlador da Highline é um peso-pesado. O fundo Digital Colony tem mais de US$ 20 bilhões em investimentos globais em infraestrutura digital. Portanto, um cheque pela rede da Oi estaria à altura do sua capacidade.