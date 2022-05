Todos os servidores federais devem retornar ao trabalho presencial em 6 de junho

BRASÍLIA - O governo determinou que, daqui a um mês, todos os servidores e empregados públicos da administração federal deverão retornar presencialmente ao trabalho. A decisão consta de instrução normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. A data para o retorno presencial será 6 de junho próximo, conforme o ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6.

Em virtude da situação de emergência vivida no País por causa da pandemia de covid-19, os órgãos do governo priorizaram o trabalho remoto para evitar contágios. Com a diminuição das infecções, o governo deu início ao retorno gradual ao modo presencial de seus servidores ainda em outubro do ano passado.

Nessa data, o teletrabalho ainda permaneceu autorizado para grupos de risco para a doença e pais e responsáveis por crianças e menores que estavam estudando em casa por meio de aulas virtuais. A instrução de hoje, no entanto, acaba com essas exceções e, em junho, todos os servidores terão de voltar ao trabalho presencial.

A instrução ressalta que o regime de trabalho a distância poderá ser adotado pelos órgãos, mas seguindo regras de seus programas de gestão, que poderão permitir a continuidade ou execução de atividades em regime não presencial.