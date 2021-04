Toffoli suspende dívida do Rio com a União até entrada em nova versão do programa de socorro

BRASÍLIA - O Estado do Rio de Janeiro conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do pagamento da dívida com a União. Na noite dessa quinta-feira, 22, o ministro Dias Toffoli acolheu pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE) do Rio de Janeiro de suspender o serviço da dívida até a efetiva entrada no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Após ter sido o único Estado a aderir formalmente ao RRF, o Estado do Rio de Janeiro foi obrigado a pagar o serviço da dívida durante 2021. O governo do Estado pagou cerca de R$ 1 bilhão.

Outros Estados em situação fiscal difícil, como Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não estão pagando as parcelas da dívida com base em decisões judiciais, após o fim da socorro dos Estados e municípios. Aprovado no ano passado para enfrentamento da covid-19, o socorro terminou no dia 31 de dezembro.

Além de um alívio imediato com a suspensão das parcelas, a decisão possibilita ainda que o valor que deixou de ser pago seja considerado no estoque da dívida, com um prazo de 360 meses para pagamento. Com isto, o alívio financeiro passará de R$ 2 bilhões.