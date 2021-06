Top Imobiliário 2021: Even muda configurações, encerra atuação no Rio e se concentra em SP

A Even, incorporadora com operações no alto padrão, também registrou, como reflexo da pandemia, aumento da demanda nesse segmento por projetos com ambientes mais espaçosos, de maior qualidade e novas configurações. “Todos nossos empreendimentos hoje estão sendo preparados com coworking no térreo e alguns com home office privativo, uma torre ao lado”, explica.

Presente em duas categorias do Top Imobiliário – Incorporadoras (7.º lugar) e Vendedoras (9.º lugar) –, a Even lançou, em 2020, 13 empreendimentos. com 2.488 unidades com valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,4 bilhão. A receita líquida chegou a R$ 1,7 bilhão.

“Vínhamos de um 2019 magnífico, e em 2020 já teríamos um VGV em torno de 25% inferior. Com a pandemia, ficamos um semestre sem lançar, mas o segundo veio forte, com uma retomada significativa”, afirma o vice-presidente de Operações, João Azevedo.

Para concentrar esforços onde enxerga mais possibilidades de negócios, como São Paulo e Porto Alegre, a Even encerrou sua operação no Rio de Janeiro. “Lançamos muito por lá até 2015, mas a crise no Rio foi muito mais dura do que no resto do País, e sentimos que a retomada estava morosa, mesmo depois de 2019”, diz Azevedo.

Segundo comunicado da empresa, a organização descontinuou as operações alienando a totalidade das ações da Viedma – que possui cotas das sociedades para o desenvolvimento de oito empreendimentos na capital fluminense – ao Fundo Imobiliário Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro (ERCR11). Além disso, busca potenciais compradores para dois terrenos no oeste da cidade.

Reflexos

Também em consequência da pandemia, o modelo de vendas e a formalização dos contratos mudou. “O segmento que mais se transformou foi a venda de imóveis, que nunca mais voltará a ser como antes”, diz Azevedo. Ele conta que, normalmente, o processo de venda levava muito tempo, com horas na mesa, e agora o processo ficou mais dinâmico. “Antes da pandemia, apenas 10% dos contratos eram assinados digitalmente, normalmente por pessoas que estavam viajando. Agora, são quase 95%. A formalização, na sua maior parte, é digital.”

Na opinião de Azevedo, 2021 começou forte em vendas, mas as fases de transição impactaram o primeiro trimestre, comprometendo os lançamentos. “O ano está um pouco prejudicado, vamos tentar virar o jogo no segundo semestre. Colocamos todas as nossas fichas nesse período”, diz.

Segundo a empresa, no primeiro trimestre, houve lançamentos de R$ 716 milhões em VGV estimado, vendas líquidas de R$ 586 milhões e um lucro líquido do R$ 84 milhões. Nesse período, lançou dois empreendimentos residenciais, além da conclusão da transação envolvendo o Hotel Fasano Itaim (no valor de R$ 280 milhões) e demais ativos (R$ 30 milhões).

Para a empresa, um dos destaque de 2020 foi o Platô Perdizes, que já vendeu 60% das 148 unidades (entre 140m² e 190m²), com duas ou 3 vagas, 4 dormitórios com suítes, quadra de tênis e piscina cobertas, pub, spa e praça particular.