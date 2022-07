Cyrela reforça posição e cresce na alta renda com marcas parceiras

Campeã no ranking das incorporadoras com maior volume de lançamentos em São Paulo, a Cyrela Brazil Realty ocupa o segundo lugar entre as construtoras. Também está representada pela Seller e Vivaz Vendas, as houses do grupo, como vice na lista de Vendedoras no Top Imobiliário 2022.

Segundo a Embraesp, foram 7 mil unidades residenciais avaliadas em R$ 3,6 bilhões, referentes aos 26 novos projetos que chegaram ao mercado no ano passado.

No Brasil, de acordo com o balanço anual, lançou R$ 7 bilhões em VGV. Mais da metade (R$ 3,7 bilhões) veio dos empreendimentos de alto padrão, segmento que cresceu 37% em comparação com os R$ 2,7 bilhões registrados no ano anterior.

A Cyrela intensifica sua posição nos segmentos de alto e altíssimo padrão. Valendo-se da fama conquistada como referência de lançamentos arrojados na categoria luxo, reserva para 2022 novos produtos frutos de parcerias com marcas e grifes mundiais, a exemplo de lançamentos de destaque feitos em 2021.

“Há uma nova safra dos produtos Pininfarina, Porsche e YOO em andamento”, informa Piero Sevilla, diretor de Incorporações da Cyrela. “Existem os projetos de três ou mais dormitórios e outros bem maiores, mas todos nessa linha de luxo. Isso é nossa forma de pensar”, afirma.

Em 2021, a empresa realizou dois lançamentos para alta renda dentro da parceria com o Studio YOO, marca mundial de projetos com foco no design, inovação, sofisticação e sustentabilidade, fundada em 1999 pelo designer Philippe Starck, um dos mais célebres do mundo. São eles o Le Jardin Cyrela by YOO e o Moema Cyrela by YOO.

Lançado no quarto trimestre do ano e com previsão de entrega em abril de 2025, o Le Jardin fica na Rua Cristiano Viana, 140, entre Pinheiros e Jardins, a 400 metros da Rua Oscar Freire. A decoração do empreendimento é assinada pelo próprio Studio YOO, a arquitetura é da MCAA Arquitetos e o paisagismo, de Benedito Abbud. Os apartamentos têm 213 m² e os estúdios, de 24 m² a 45 m². Piscina, spa, sauna, academia, segurança na rua e playground integram o empreendimento, localizado em um terreno de 2.077 m².

O Moema Cyrela by YOO tem apartamentos a partir de 149 m², em torre única, lazer completo e demais comodidades, com sofisticação, em terreno de 2 mil m². A arquitetura é da MCAA Arquitetos, a decoração das áreas comuns é de Débora Aguiar e o paisagismo, da Mera Arquitetura Paisagística. O empreendimento fica na Av. dos Imarés, 182, próximo ao Shopping Ibirapuera, coração de Moema.

De acordo com Sevilla, o segmento de alta e altíssima rendas, por estar no topo da pirâmide de consumo, é constante e, naturalmente, o menos sensível às oscilações da economia. A novidade é a velocidade com que essas compras de alto luxo são feitas.

“O Le Jardin zerou tudo em três meses”, diz Orlando Duarte, diretor de Vendas da Cyrela, considerando que vender, no alto padrão, 70% do que lança no próprio ano é um cenário que chama a atenção. E dá um exemplo: “Tivemos uma negociação de R$ 70 milhões em uma venda que demorou apenas dois dias”.

Na opinião de Sevilla, o cliente define com rapidez a compra se o produto é o que ele quer investir e seu valor agregado o agrada.

As vendas da companhia atingiram R$ 5,53 bilhões, 12% a mais que em 2020. São Paulo representou 59% do total vendido no ano. O alto padrão respondeu pela maior parte (57%) das comercializações, totalizando R$ 3,14 bilhões, um aumento de 26,5% sobre o ano anterior.

No primeiro trimestre de 2022, as vendas no alto padrão (R$ 659 milhões) representaram metade do total comercializado no período.

A Cyrela também opera na incorporação para baixa renda, dentro do programa Casa Verde e Amarela (CVA) com a Vivaz. Nos balanços de 2020, os imóveis econômicos foram grande destaque no desempenho operacional da companhia. Mas no ano passado perderam participação e caíram em volume.

“Vamos continuar no CVA”, garante Sevilla. O segmento tem sofrido muito por conta dos aumentos no custo de construção. “Temos de superar os desafios dessa situação, fazendo ajustes da obra, ou mesmo com uma revisão no programa CVA e melhores taxas de financiamento.”