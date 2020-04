Top Picks: Ações voltadas à demanda doméstica ensaiam recuperação após quedas de março

O mês de abril começou com uma tendência diferente da vista em março na Bolsa, com as ações voltadas à demanda doméstica ensaiando uma recuperação. Segundo analistas, a desaceleração dos casos de covid-19 na Europa, a gradual retomada das atividades na China e principalmente as medidas econômicas anunciadas pelo governo, juntamente com o preço depreciado dos ativos, favoreceram este movimento.

Mesmo fechando em queda na quinta-feira, 9, o Ibovespa acumulou alta de 12% na semana. Apesar do cenário externo ter pesado, segundo os analistas, os anúncios de ajuda econômica feitos pelo governo no decorrer da semana devem dar um alívio ao caixa de empresas que sofrem mais com a queda brusca da demanda no Brasil. Por isso, setores que vinham sofrendo com fortes baixas nas ações, como varejo, saúde, educação e até mesmo serviços públicos (utilities) apresentaram os melhores desempenhos dentro do Ibovespa nesta semana.

As medidas do governo são destacadas por Julia Monteiro, analista da MyCap. "Os planos econômicos já divulgados, e outros que estão por serem aprovados a fim de elevar liquidez ao mercado e aumentar o poder de compra do consumidor, assim como ajudar diretamente às empresas através de refinanciamento de dividas e acordos trabalhistas, estimulam a confiança do investidor em relação às empresas e à capacidade das mesmas de resistir a momentos de incertezas e fuga de risco", explica a analista.

Enrico Cozzolino, analista de investimentos do banco Daycoval, ressalta que além das medidas tomadas pelo governo, as próprias empresas estão buscando recursos no mercado, principalmente os setores de varejo, alimentos e energia, com emissões e acesso a linhas de crédito junto a bancos. Esse cenário, juntamente com as boas notícias vindas do exterior e a expectativa em torno de um acordo para diminuição da produção do petróleo impulsionaram o Ibovespa.

Na opinião de Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital Modalmais, algumas empresas chegaram a perder entre 50% e 60% de seu valor de mercado em março, o que "chamou compradores de ocasião". Mas na visão do economista, "ainda é cedo para dimensionar os impactos da desaceleração econômica sobre setores e empresas".

Este menor nível de cautela pode ser inclusive observado nas mudanças feitas pelas corretoras em suas carteiras para a próxima semana, com a entrada de ações de setores como varejo e construção civil. É o caso do Daycoval, que retirou Copasa ON, GPA ON e Odontoprev ON incluir Cyrela ON, Guararapes ON e Vale ON.

O Modalmais, que estava com uma carteira bastante concentrada no setor de saúde, mudou toda a composição. As recomendações para a próxima semana são CSN ON, Marfrig ON, Magazine Luiza ON, Petrobras PN e Weg ON.

A Mirae fez três mudanças, retirando Hypera ON, JBS ON e Magazine Luiza ON para as entradas de Banco do Brasil ON, BRF ON e MRV ON. A Guide também fez três alterações, trocando B3 ON, Rumo ON e Vale ON por BRF ON, Petrobras PN e Weg ON.

A Ativa fez duas mudanças, retirando Itaú Unibanco PN e Odontoprev ON para a inserção de Copasa ON e CPFL ON. A MyCap também realizou duas trocas, de BR Distribuidora ON e Hypera ON por CCR ON e Trisul ON.

Veja a lista das TOP PICKS

ÁGORA INVESTIMENTOS

Itaú Unibanco PN

Sanepar Unit

Taesa Unit

Tenda ON

TIM ON

ATIVA INVESTIMENTOS

Copasa ON

CPFL ON

Hypera ON

Rumo ON

Telefônica Brasil PN

BB INVESTIMENTOS

Copel PNB

Marfrig ON

Rumo ON

Suzano ON

Vale ON

DAYCOVAL

Cyrela ON

Gerdau PN

Guararapes ON

Taesa Unit

Vale ON

GUIDE INVESTIMENTOS

B2W ON

BRF ON

Petrobras PN

Sanepar Unit

Weg ON

MIRAE ASSET

Banco do Brasil ON

BRF ON

Fleury ON

MRV ON

Vale ON

MYCAP

B3 ON

CCR ON

Localiza ON

Rumo ON

Trisul ON

MODALMAIS

CSN ON

Magazine Luiza ON

Marfrig ON

Petrobras PN

Weg ON

PLANNER

CTEEP PN

Engie ON

Hapvida ON

Odontoprev ON

Vale ON

SANTANDER

Bradesco PN

CPFL ON

JBS ON

Lojas Renner ON

Yduqs ON

SOCOPA

Bradesco PN

CVC ON

GPA ON

Hapvida ON

Vale ON

TERRA INVESTIMENTOS

Cemig PN

Itaú Unibanco PN

Klabin Unit

Lojas Americanas PN

Marfrig ON

XP INVESTIMENTOS