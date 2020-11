Top Picks: Carteiras mostram busca por empresas mais sólidas e pagadoras de dividendos

Após adotarem uma postura mais cautelosa na semana passada, diante da aversão a risco que tomou conta no mercado, a recuperação do Ibovespa nos últimos dias fez com que as corretoras diversificassem mais os níveis de riscos das suas recomendações. No entanto, ainda é possível notar uma busca por empresas com perspectiva de resultados sólidos nos próximos trimestres, e boas pagadoras de dividendos.

A Guide Investimentos é um bom exemplo desta mescla de maior risco e solidez em suas recomendações. A corretora trocou Bradesco PN, Gerdau PN e Localiza ON por BK Brasil ON, Minerva ON e Movida ON. No caso desta última, dentro do setor de locação de automóveis, é a única que ainda não divulgou seus resultados, o que acontecerá na próxima terça-feira, 10. E os números apresentados pelos seus pares no terceiro trimestre foram muito positivos.

Para a BK Brasil, a análise assinada por Luis Sales, da Guide, destaca principalmente o "plano de expansão agressivo" da empresa que opera as redes de restaurantes Burger King e Popeye's, já que a empresa pretende, a partir de 2021, abrir 90 lojas por ano. "Por fim, ressaltamos o valuation atrativo de BK, que segue negociado a cerca de R$ 4 milhões por loja própria, próximo do valor do Capex para a implantação de novas lojas", explica.

O banco digital Modalmais trocou toda a sua carteira mensal, que em novembro é composta por Fleury ON, Linx ON, Rumo ON, Suzano ON e Vale ON. No caso das duas últimas, exportadoras, os analistas afirmam que os preços das commodities produzidas pelas duas companhias devem permanecer em patamares elevados, além do câmbio que deve continuar valorizado.

A Mirae Asset mudou quase toda a sua carteira semanal, mantendo somente Via Varejo ON em relação à ultima lista, e inseriu Cosan ON, Magazine Luiza ON, MRV ON e Randon PN. Em comum, as cinco empresas vão divulgar seus resultados do terceiro trimestre na próxima semana, e para todas elas, a equipe da corretora espera bons números.

Sobre Magazine Luiza, por exemplo, a Mirae lembra que a empresa continua apresentando crescimento consistente em seu e-commerce, e deve se beneficiar muito da retomada econômica, inflação e juros baixos, melhorando suas margens e consequentemente seus resultados. No caso de MRV e Randon, a Mirae lembra que as prévias operacionais do terceiro trimestre foram muito bons.

Nas outras carteiras mensais, o Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) fez duas trocas, retirando Natura &Co. ON e Weg ON para as entradas de Arezzo ON e Locaweb ON. A Necton fez três alterações em sua carteira de dividendos, retirando B3 ON, Hapvida ON e Vivara ON para as entradas de EDP Brasil ON, Engie ON e Porto Seguro ON.

Nas listas semanais, a Ativa Investimentos trocou três ativos, com as saídas de Eneva ON, Petz ON e Telefônica Brasil PN para colocar AES Tietê Unit, Qualicorp ON e Randon PN. O Daycoval trocou Azul PN e EcoRodovias ON por Petrobrás PN e SulAmérica Unit.

A MyCap fez somente uma troca em sua carteira, Raia Drogasil ON por Klabin Unit. E por fim, a XP realizou duas alterações em sua carteira técnica, tirando Notre Dame ON e Petrobrás PN para as entradas de Marfrig ON e Movida ON.