Top Picks: Corretoras elevam apostas em ações menos líquidas para dezembro

O bom momento do mercado acionário brasileiro parece ter levado bancos e corretoras a elevarem o número de recomendações mais arrojadas. De novembro para dezembro, algumas casas colocaram ações com menos liquidez, conhecidas como small caps, em suas listas.

A Necton se destaca nesta estratégia, ao recomendar aos investidores o fundo de índice (ETF) Small Caps. Por outro lado, a corretora selecionou duas ações mais líquidas para sua lista de dezembro, com Petrobrás PN e Via Varejo ON. Estas indicações entraram nos lugares de EDP Brasil ON, Engie ON e Porto Seguro ON.

A Planner também mostra mudança em seu perfil de carteira neste início de dezembro. A corretora manteve Oi ON em relação à carteira anterior, e retirou Bradesco PN, Eztec ON, Multiplan ON e Taesa Unit. Incluiu em sua lista Ambipar ON, Ferbasa PN, Trisul ON e Via Varejo ON.

A Genial Investimentos fez duas mudanças em sua seleção: trocou Bradespar PN e Rumo ON por Hapvida ON e Mitre ON. A corretora não fala especificamente sobre as ações escolhidas, mas no comentário sobre a estratégia para este mês, a equipe de análise afirma que resolveu diversificar mais as carteiras, “sem medo ou restrições para alguns setores”. A corretora já coloca como cenário base do novo normal uma vacina.

A Ágora Investimentos e o Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) resolveram trocar integralmente suas carteiras. Também colocaram ações que estão fora do Ibovespa. No caso da Ágora, a lista de dezembro tem Banco Inter Unit, JBS ON, Movida ON, Santos Brasil ON e Telefônica Brasil ON. Sobre a Santos Brasil, os analistas dizem que a expectativa para 2021 é de a empresa se beneficiar com a retomada dos volumes em seus terminais portuários. “Uma potencial aprovação da ‘BR do Mar’ ajudaria a impulsionar o setor de cabotagem e permitiria o crescimento de volumes no longo prazo”, afirma a Ágora.

No caso do BB-BI, a carteira para dezembro é composta por Banco ABC Brasil PN, BRF ON, Cyrela ON, IMC ON e Petrobrás PN.

A ação ON da Santos Brasil entrou também na carteira da Ativa Investimentos, com Ultrapar ON. Elas substituíram Locaweb ON e Telefônica Brasil ON.

A Easynvest, que atualiza mensalmente sua carteira, fez três mudanças em sua lista para dezembro. Retirou Qualicorp ON, SLC ON e Taesa Unit para as entradas de B3 ON, Eneva ON e Multiplan ON. No caso da B3, a corretora afirma que a ação deve se beneficiar do crescimento do mercado de capitais e da popularização da renda variável com os juros na mínima histórica. “É a ação com maior potencial de valorização na carteira”, afirma a equipe da Easynvest.

A Mirae Asset fez duas trocas para a próxima semana, com as saídas de JHSF ON e Magazine Luiza ON para as entradas de Gerdau PN e Petrobrás PN.

Quem também fez duas mudanças em sua lista semanal foi a MyCap. Saíram Magazine Luiza ON e Movida ON e entraram Gerdau PN e Totvs ON.

Por fim, a Guide Investimentos fez somente uma troca, retirando Movida ON para a entrada de CVC ON. “Embora a retomada operacional do setor turístico ainda deva tardar a ocorrer, acreditamos que as ações da companhia poderão seguir se beneficiando do noticiário favorável de vacinas e demanda aérea”, diz a Guide.