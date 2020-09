Top Picks: GPA e Carrefour têm potencial de crescimento no pós-crise, dizem analistas

Considerado um setor que passou praticamente ileso pela crise, o varejo de alimentos ainda têm bom potencial de crescimento na retomada após a pandemia de covid-19, segundo analistas. Para os profissionais de mercado, o GPA (dono das redes Pão de Açúcar, Extra e Assaí) e o Carrefour têm espaço para ganhar participação de mercado.

"No Brasil, o setor varejista ainda é pulverizado se comparado aos pares internacionais", afirma Pedro Serra, gerente de Research da Ativa Investimentos. "Existe elevado potencial de formalização e ganhos de marketshare para as companhias mais bem posicionadas." Para ele, e-commerce alimentar será um ponto-chave nesse processo de consolidação.

Ainda segundo Serra, o aumento da inflação dos alimentos pode ser benéfica para GPA e Carrefour. Gigantes da área, as duas redes têm forte poder de barganha com os fornecedores.

Em relação à separação da rede Assaí, anunciada esta semana pelo GPA, o movimento que a tornou uma operação independente tende a "destravar" o valor da operação do braço de atacarejo do grupo. "Pode enaltecer a força operacional da atacadista - que segue crescendo dois dígitos por ano -, bem como possibilitar uma gestão focada no atacado, vista por nós como mais aderente à realidade de consumo brasileira", afirma Serra.

Para Enrico Cozzolino, analista do Daycoval Investimentos, as duas empresas têm um alto nível de eficiência operacional, o que pode ajudar a diminuir algumas preocupações que envolvem o setor de varejo alimentar. "Maior desemprego, diminuição de auxílio emergencial e até mesmo aumento de preços podem ter impactos significativos e isso pode postergar a valorização dos preços em Bolsa", diz.

Cozzolino discorda da maioria dos analistas sobre a separação da rede Assaí dentro do GPA. "Não podemos desconsiderar que a operação de atacarejo é a mais rentável do grupo, e o Pão de Açúcar abrirá mão de uma geração de fluxo de caixa de sucesso", afirma.

Para Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais, o Assaí estava mal avaliado dentro do grupo, e a separação será positiva para as duas partes. "O Assaí já tem grande autonomia no grupo e abre chances de capitalização e expansão", diz.

Em relação às carteiras recomendadas para a próxima semana, foram poucas as alterações feitas pelas corretoras. A Ativa fez duas trocas, retirando Eztec ON e SLC ON para as entradas de Duratex ON e Natura &Co. ON.

A Guide Investimentos também fez duas mudanças para a próxima semana, com as saídas de Magazine Luiza ON e Marfrig ON e as inclusões de Cogna ON e TIM ON. Sobre a empresa de educação, a Guide diz que a realização de aulas presenciais no formato à distância pode impulsionar o segmento de EAD nos próximos trimestres, o que pode beneficiar a Cogna, que tem uma das maiores plataformas do País.

A Mirae Asset fez somente uma troca na sua carteira em relação à semana passada, de Bradesco ON por Indústrias Romi ON. A MyCap também realizou somente uma alteração para a próxima semana, com a saída de Petrobras PN e a entrada de Marfrig ON.