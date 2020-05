Top Picks: Isolamento social fecha escolas e investidor observa geração de caixa das empresas

O isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus, trouxe mudanças no setor de educação. Com escolas fechadas, as aulas passaram a ser remotas - e alguns alunos já desistiram dos cursos com dificuldade de pagar as mensalidades. O impacto da crise vai depender muito do cronograma de retorno das atividades e a evolução do cenário de desemprego e confiança do consumidor. Mas as estratégias de cada uma das empresas para sobreviver à esse momento estão sendo observadas de perto pelos investidores, que estão de olho na geração de caixa e garantia de manutenção das receitas de companhias como Cogna e Yduqs.

Segundo analistas, as empresas, que já tiveram o faturamento prejudicado no ano passado com a redução do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), estavam apostando na retomada da economia em 2020 para se recuperarem. Agora, diante do atual cenário de covid-19, terão que montar novos planos para continuar atraindo alunos e ampliar os ganhos financeiros. Os investidores dizem que é hora de olhar cada empresa isoladamente e entender a capacidade de cada uma de atravessar esse momento mais complicado.

Cogna e Yduqs, por exemplo, passam por momentos diferentes. A Yduqs, que briga pela liderança no mercado brasileiro, acabou de ter aprovada a aquisição da Adtalem Global Education Inc no Brasil pelo Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade). Com a compra da americana, por R$ 2,2 bilhões, a empresa passará a ter faturamento anual de R$ 4,5 bilhões.

A líder Cogna registrou em 2019 receita líquida de R$ 7,02 bilhões. Recentemente, a empresa disse que a oferta subsequente de ações (follow on) concluída em fevereiro, levantando R$ 2,6 bilhões, reforça significativamente o caixa e a deixa preparada para os desafios que 2020 apresenta. Em relação especificamente à covid-19, a Cogna já anunciou a liberação de diferentes conteúdos didáticos para atender alunos que vão prestar vestibular e até mesmo pequenos empresários que buscam orientação em cursos de empreendedorismo.

Cursos à distância

Antes de recomendarem as carteiras aos investidores, os analistas discutem as possibilidades de ganhos das empresas com os cursos à distância. Luís Sales, da Guide Investimentos, diz que a desistência de cursos presenciais deve aumentar em função do isolamento social e também do aumento do desemprego no País. Por outro lado, explica, é possível ver alguma migração para o ensino à distância (EAD).

"O EAD possui um tíquete menor do que o ensino presencial e no geral o impacto tende a ser mais negativo", observa Sales.

O estrategista de Pessoa Física da Santander Corretora, Renato Chanes, diz que empresas listadas estão melhores preparadas do que o restante do mercado, dada a maior capacidade tecnológica, que permitiu a implementação rápida de ensino à distância em cursos que até então eram presenciais. Mas Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais, explica que no Brasil a cultura de aulas remotas está apenas começando.

"O setor educacional no Brasil está passando por transformações e também por processos de fusões e aquisições, que devem continuar junto com recursos escassos destinados ao Fies. Por tudo isso o setor deve passar por dificuldades, mas temos que considerar que algumas empresas saíram na frente e conseguiram se capitalizar para atravessar o momento, além de terem se especializado em ministrar e vender processos de cursos à distância, como a líder Cogna", comenta Bandeira.

Troca de carteiras

Terminado o mês, as corretoras promoveram várias trocas nas carteiras. A Ativa colocou a Cogna ON na lista. Também entraram Bradesco PN e BRF ON. Saíram Copasa ON, Hypera ON e Vale ON. O Santander retirou Yduqs ON e CPFL Energia ON e inseriu Hapvida ON e Multiplan ON. A Terra Investimentos tirou Cosan ON e Marfrig ON para colocar Ultrapar ON e JBS ON.

Na Guide Investimentos, saíram do portfólio Cemig ON, Centauro ON e Suzano ON e entraram Bradesco PN, Via Varejo ON e Minerva ON. A corretora informou que com o avanço do coronavírus, as companhias pertencentes ao setor de alimentos acabaram se beneficiando por conta da maior demanda e também pelo câmbio, que favorece a exportação.

"A escassez de oferta nos Estados Unidos poderá servir como suporte de preço para a Minerva nesse segundo trimestre. Ainda, acreditamos que a companhia possui oportunidades de valorização no curto prazo", diz a Guide. Na última terça-feira, a Minerva Foods informou que registrou um lucro líquido de R$ 271,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo um prejuízo de R$ 31,4 milhões de igual período de 2019.

