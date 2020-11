Top Picks: Plano de negócios da Petrobrás é positivo em geral, mas ainda gera dúvidas

O Plano de Negócios 2021-2025 apresentado pela Petrobrás nesta semana foi bem recebido pelo analistas de modo geral, mas alguns pontos ainda inspira dúvidas. As principais dizem respeito aos desinvestimentos a serem feitos pela estatal, que de acordo com alguns profissionais do mercado, ainda precisam ser mais detalhados.

Os analistas esperam sanar estas dúvidas durante o Petrobrás Day, encontro promovido pela companhia, que neste ano será virtual. "Esperamos que na reunião de segunda feira, a empresa forneça mais detalhes sobre o plano, especialmente sobre os ativos a serem desinvestidos", afirma o analista Daniel Cobucci, do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI).

Cobucci ressalta que a inclusão de uma maior relevância dada pela Petrobrás às boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) foi uma surpresa, ao vincular as metas à remuneração variável dos executivos. "Porém, o caminho escolhido pela Petrobrás, de priorizar o petróleo em detrimento de energias renováveis dificulta que a empresa saia do discurso e implemente práticas de referência", afirma o analista do BB-BI.

Ainda sobre os desinvestimentos, Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, lembra que no plano do ciclo 2020-2024, a companhia projetou entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões em vendas de ativos, com a maior parte neste ano e em 2021, "o que já não ocorreu em 2020", lembra. Assim, Arbetman espera mais informações sobre os valores e a velocidade destas vendas. De modo geral, o analista da Ativa ressalta que o plano veio em linha com as expectativas.

Outro ponto que levanta dúvidas sobre o plano da Petrobrás é a projeção de diminuir os investimentos e a produção em 2021, como ressalta Julia Monteiro, analista da MyCap. "Na reunião, entenderemos os motivos que levaram a essa decisão, dando total destaque à redução da alavancagem e elevação de margens. Mas recebemos o plano de forma positiva e julgamos correta a estratégia de centralizar a produção e a extração nos campos do pré-sal".

Na visão de Enrico Cozzolino, da Daycoval Investimentos, o plano está condizente com a estratégia de longo prazo da Petrobrás, e levou em conta a desaceleração econômica global. "Os investimentos ficarão focados principalmente no pré-sal nos próximos anos, algo que não poderia ser diferente", afirma.

