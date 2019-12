Top Picks: Setor de saúde cresce na Bolsa, mas é pouco acompanhado por analistas

O setor de saúde suplementar é um dos que mais crescem na Bolsa, com aberturas de capital recentes e inclusive uma oferta subsequente, que será realizada pela Notre Dame Intermédica. Mas por ser um segmento relativamente novo no mercado de ações, poucos analistas acompanham de perto as empresas.

Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais, ressalta exatamente o pouco tempo deste setor na B3, mas também que a representatividade tem crescido bastante. "Assim como o segmento de educação, as empresas estão passando por situações de fusões e aquisições, mas chamam a atenção dos investidores em função da expectativa de crescimento", afirma.

Em contraponto, Bandeira lembra que o risco de investimento nestas empresas também é maior do que em outras opções mais maduras. Entre as empresas listadas, o economista do Modalmais aponta Hapvida e Notre Dame como suas preferidas.

O analista da Mirae Asset, Pedro Galdi, chama a atenção para um desses riscos que envolvem as empresas de saúde suplementar. Por aplicarem muitos recursos no mercado, a queda da taxa básica de juros, a Selic, que esta semana chegou a 4,50% ao ano, terá impacto nos resultados financeiros. "As empresas terão que se mostrar mais agressivas na diversificação da carteira própria de investimentos, mas não vejo isto como ruim, pois oportunidades importantes irão surgir com a renda variável".

Sobre o follow on da Notre Dame, a empresa fechou o preço por ação em R$ 57, movimentando R$ 5 bilhões, dos quais R$ 3,7 bilhões irão para o caixa da companhia. A maior parte dos recursos será utilizada para pagar a aquisição do grupo Clinipam anunciada no início de novembro por R$ 2,6 bilhões.

Nesta sexta-feira, o Citi elevou suas projeções de resultados para a Notre Dame ao incluir em seu cálculos os resultados da companhia no terceiro trimestre, novas perspectivas macroeconômicas e de negócios, incluindo o recente anúncio de aquisições, e a conclusão da oferta.

Com isso, o banco também elevou o preço-alvo da companhia para 2020 de R$ 55 para R$ 74, valor que implica em um potencial de alta próximo de 23%. A recomendação segue em 'compra'. A decisão, acrescenta o Citi, considera a menor taxa de desconto do papel em relação a seus pares, a elevação nas estimativas de lucro e a rolagem do preço-alvo deste ano para 2020.

Em relação às carteiras recomendadas para a próxima semana, destaque para Vale ON, que entrou no portfólio da Mirae Asset e da XP Investimentos. A Mirae ressalta principalmente os números do terceiro trimestre, e o otimismo para 2020, por conta da retomada da produção de minério de ferro após as paralisações provocadas pelo caso Brumadinho. Isso deve levar a companhia a ser uma das boas pagadoras de dividendos da Bolsa no próximo ano.

A Mirae retirou BRF ON e Ultrapar ON da sua carteira em relação à semana passada, e além da Vale, incluiu Raia Drogasil ON entre as recomendações.

Quem apresenta mais mudanças para a próxima semana é a MyCap, que manteve somente Qualicorp ON entre as recomendações da última semana. Entraram na lista B3 ON, SulAmérica Unit, Alpargatas ON e Eztec ON.

A Guide Investimentos trocou IRB ON por Sabesp ON. Por fim, a Terra Investimentos também fez apenas uma mudança, trocando EDP Brasil ON por CSN ON.