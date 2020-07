Top Picks: Setor de tecnologia é novidade entre apostas de analistas para julho

O setor de tecnologia, que ainda possui uma participação pequena no mercado de ações brasileiro, é a novidade entre as apostas dos analistas para julho e para o segundo semestre deste ano. Em meio às incertezas que pairam sobre as economias brasileira e global por conta da pandemia de covid-19, o segmento mostra resiliência durante a crise, principalmente pela crescente digitalização das empresas. Exportadoras e varejistas também têm bom potencial de valorização, segundo as corretoras.

A maior presença digital das companhias é a justificativa da Guide Investimentos para incluir Locaweb ON em sua carteira para a próxima semana. A ação entrou também nas carteiras do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI), da Genial Investimentos, que estreia essa semana na Coluna, e da Planner. Ainda no setor de tecnologia, o banco digital Modalmais selecionou a Linx para sua carteira.

A equipe da Guide considera ainda que o e-commerce também deve impulsionar os resultados da Locaweb, lembrando que no começo do ano a companhia dobrou o número de clientes neste segmento. Além disso, em abril, já registrava um aumento de 80% no volume de vendas brutas de mercadorias (GMV). Desde a abertura de capital, em fevereiro, a ação da Locaweb sobe mais de 134%.

"Acreditamos que algumas empresas do setor de tecnologia poderão seguir aproveitando do cenário turbulento para acelerar suas expansões operacionais, orgânica e inorganicamente", explica Henrique Esteter, analista da Guide.

Com a virada de mês e de semestre, houve um grande volume de reformulação das carteiras pelas casas de investimentos. Entre aquelas que fazem revisões mensais, a Ágora Investimentos só manteve Via Varejo ON, selecionando ainda EcoRodovias ON, Klabin Unit, Petrobrás PN e Tenda ON.

O BB-BI, além de Locaweb ON, colocou B3 ON e Via Varejo ON em sua carteira, com as saídas de CSN ON, Hypera ON e Magazine Luiza ON. A CM Capital fez duas trocas, tirando Bradesco PN e Cyrela ON e inserindo Copel PNB e Movida ON.

A Genial Investimentos, além de trocar Lojas Americanas PN por Locaweb ON, tem em sua carteira para julho Banco Inter Unit, Eneva ON, Rumo ON e Totvs ON. Outra estreia na Coluna a partir desta semana é a da Easynvest, com Equatorial ON, Itaú Unibanco PN, Lojas Renner ON, Telefônica Brasil PN e Weg ON.

Ainda nas carteiras mensais, a Planner manteve só Via Varejo, e colocou Banco do Brasil ON, Copel PNB, Cyrela ON, além da já citada Locaweb ON. O Santander fez três alterações, tirando Marfrig ON, Multiplan ON e Sabesp ON, para as entradas de Cesp PNB, SulAmérica Unit e Yduqs ON. Por fim, a Terra Investimentos trocou Carrefour ON por Lojas Renner ON.

Nas recomendações com revisões semanais, a Guide fez quatro trocas, e além de incluir Locaweb ON na lista, selecionou também B2W ON, B3 ON e BTG Pactual Unit. O Modalmais revisou toda a sua lista, selecionando EzTec ON, Gerdau PN, IRB ON, Linx ON e Via Varejo ON.

A MyCap fez três trocas, retirando Qualicorp ON, Petrobrás PN e Randon PN para as entradas de BR Distribuidora ON, Copel PNB e Lojas Americanas PN. A Ativa Investimentos trocou NotreDame ON e Klabin Unit por JSL ON e MRV ON. A Mirae também trocou dois papéis, tirando Banco do Brasil ON e Braskem PNA para promover as entradas de MRV ON e Randon PN. Por fim, a XP trocou Vivara ON por EzTec ON.