Totvs fecha acordo para compra da Suppliers por R$ 455,2 milhões

A Totvs fechou acordo para a compra de 88,8% do capital social da Suppliers Participações S.A., detentora da totalidade das ações da Supplier Administradora de Cartões de Crédito S.A, pelo valor de R$ 455,2 milhões. A negociação foi informada pela empresa de tecnologia em um fato relevante divulgado na última segunda-feira, 28.

O valor ainda é sujeito a ajustes e será pago no fechamento da transação. Está previsto o pagamento de um valor complementar condicionado ao atingimento de metas da Supplier referentes aos anos de 2020 e 2021.

No documento, a Totvs destaca que esta é a primeira aquisição do grupo desde o follow-on realizado em maio deste ano e tem objetivo de desenvolver novos mercados. "A plataforma da Supplier se encaixa com o objetivo da nossa divisão Techfin de simplificar, ampliar e baratear o acesso de nossos clientes a crédito e demais serviços financeiros", diz o comunicado.

A Supplier atua com prestação de serviços em crédito entre empresas, principalmente entre clientes e fornecedores. A empresa é responsável pela originação, aplicação da política e aprovação do crédito, que é cedido a bancos que são responsáveis pela carteira e ficam com o risco. Para 2019, a receita líquida projetada pela Supplier é de R$ 220 milhões, com carteira de crédito de aproximadamente R$ 1,1 bilhão e volume originado de R$ 6,5 bilhões.

A empresa afirmou ainda que o fechamento da transação depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras, além da conclusão da implementação do modelo de plataforma Fintech.