Toyota bate Volkswagen e se torna montadora nº 1 do mundo em 2020

TÓQUIO - A japonesa Toyota ultrapassou a alemã Volkswagen em vendas de veículos no ano passado, recuperando a pole position como a montadora mais vendida do mundo pela primeira vez em cinco anos.

A Toyota disse nesta quinta-feira, 28, que suas vendas globais em todo o grupo caíram 11,3% para 9,528 milhões de veículos em 2020. Isso em comparação com uma queda de 15,2% na Volkswagen para 9,305 milhões de veículos.

Os fabricantes de automóveis sofreram com os bloqueios por coronavírus que impediram as pessoas de visitar os showrooms de automóveis e forçaram as fábricas a reduzir ou interromper a produção.

A Toyota, no entanto, resistiu melhor à pandemia em parte porque seu mercado doméstico, o Japão, e a região asiática em geral, foram menos afetados pelo surto do que a Europa e os Estados Unidos. “Nosso foco não está em qual pode ser nossa classificação, mas em servir nossos clientes ”, disse uma porta-voz da Toyota à AFP.

À medida que a demanda por carros se recupera, especialmente na China, Toyota, Volkswagen e outros fabricantes estão lutando para atender à crescente demanda por carros elétricos.

A Toyota disse que a proporção de veículos elétricos vendidos no ano passado cresceu para 23% das vendas totais de 20% em 2019.