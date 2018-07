Toyota prevê redução de vendas de 10% em 2009

A montadora japonesa Toyota prevê uma redução de 10% nas vendas de veículos da marca em 2009 por causa da crise financeira. O fabricante - que disputa com a General Motors o título de maior fabricante de veículos do mundo - estima que o próximo ano vai vender menos de 7,5 milhões de veículos. Veja também: Câmara dos EUA aprova plano de resgate para montadoras Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Em julho, a gigante nipônica já havia reduzido sua meta de vendas em 2008 de 8,84 milhões para 8,5 milhões de unidades. No mercado japonês, ela mantém a previsão de vendas de 1,45 milhão de unidades no próximo ano. Além disso, a montadora japonesa disse que reduzirá sua produção no Canadá e nos Estados Unidos, ampliando as interrupções em várias de suas linhas de montagem. A previsão anterior era de folgas de fim de ano ampliadas em apenas dois dias, em todas as unidades. No Canadá, onde a fabricante inaugurou uma nova fábrica na semana passada o funcionamento de suas unidades em Cambridge e Woodstock serão suspensas por dez dias além do previsto. Nos Estados Unidos, a produção na fábrica de Indiana será interrompida por seis dias além do estipulado, ao passo que, em Kentucky, a paralisação durará nove dias a mais. Em novembro, as vendas da montadora nos EUA caíram 34%, acompanhando a tendência de todo o setor.