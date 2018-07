Toyota tira da Ford o posto de 2ª maior dos EUA A japonesa Toyota superou a Ford nos Estados Unidos em 2007, se tornando a segunda maior montadora em vendas no país - posto que era ocupado pela Ford havia 75 anos. A General Motors, apesar de sua crise financeira, segue sendo a maior montadora dos Estados Unidos. A Toyota vendeu no ano passado 2,62 milhões de automóveis nos EUA, com um crescimento de 2,7% na comparação com 2006, graças principalmente a novos produtos que foram lançados pela empresa. A nova picape Tundra, por exemplo, teve um aumento de 57% nas vendas. A Ford, por sua vez, vendeu 2,57 milhões de unidades, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. A empresa sofreu com o envelhecimento de alguns modelos, como o Mustang, e com a preocupação dos consumidores com os altos preços da gasolina. A líder GM vendeu 3,87 milhões de veículos, uma queda de 6% em relação a 2006. As informações são de agências internacionais e do jornal O Estado de S. Paulo.