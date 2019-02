Trabalhadores da Ford fazem passeata para reverter fechamento de fábrica

Após assembleia na porta da fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, sob forte chuva, trabalhadores da Ford realizam neste momento uma passeata até a prefeitura da cidade. O objetivo é mostrar à população o que está ocorrendo após o anúncio da empresa, há uma semana, de fechar a fábrica.

O presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, disse que a direção mundial da Ford confirmou nesta terça-feira, 26, um encontro com dirigentes sindicais no dia 7 de março, nos Estados Unidos. "Nosso objetivo é apresentar propostas mostrando que essa fábrica é viável e reverter a decisão de fechamento".

Santana afirmou que, até o dia 7 serao realizados vários protestos. O sindicato também inicia nas redes sociais uma campanha para que ninguém compre carros da marca até que essa situação seja resolvida.

Há uma semana, a Ford comunicou aos funcionários que vai fechar a fábrica de São Bernardo ao longo deste ano. Com 52 anos de operações, a unidade produz apenas caminhões e o modelo Fiesta, e opera com menos de 20% de sua capacidade produtiva. O grupo decidiu abandonar o mercado de caminhões, produzidos apenas no Brasil, e o Fiesta, lançado em 2013, vai sair de linha.

A empresa vai concentrar a produção na fábrica de Camaçari, na Bahia, onde produz os modelos Ka e EcoSport, os mais vendidos da marca. Também tem uma unidade de motores em Taubaté.