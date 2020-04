Trabalhadores da VW aceitam corte de 30% na jornada e nos salários

Trabalhadores da Volkswagen do Brasil aceitaram nesta segunda-feira, em assembleias on line, a proposta da empresa de redução da jornada e dos salários em 30%. A medida vale para os cerca de 17 mil funcionários das quatro fábricas do grupo no País e terá validade por três meses.

A proposta prevê ainda o retorno parcial da produção no dia 18 de maio, se as condições relativas à pandemia do coronavírus estiverem controladas. Nessa data devem retornar à fábrica cerca de 2,5 mil funcionários da produção para trabalho em um turno.

Um grupo e cerca de mil operários entrará em lay-off (suspensão temporária dos contratos) e outra equipe, com 1,2 mil pessoas que está em casa desde o início de janeiro nessa condição voltará ao trabalho em junho, segundo informações de Wellington Damasceno, diretor de políticas industriais do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Seguindo a MP 936, o governo federal vai bancar parte do corte salarial com dinheiro do salário desemprego. Damasceno informa que a Volkswagen se comprometeu em complementar a diferença para que os trabalhadores recebam o equivalente ao salário líquido integral (descontado INSS e IR). A MP também estabelece redução de encargos trabalhistas para a empresa.

“Não tenho relato de nenhum outro acordo, até agora, de acordo em que o trabalhador vai receber 100% do salário líquido”, diz o dirigente sindical. “Até por isso, aqui no ABC houve aprovação de 99% entre os 5.411 trabalhadores que votaram.”

No retorno à fábrica do ABC, o foco deve ser a produção do Nivus, utilitário-esportivo (SUV) totalmente desenvolvido no Brasil que será lançado no fim deste semestre. A montadora está preparando a fábrica para evitar o contágio do coronavírus e vai fornecer máscaras e luvas, além de medir a temperatura de todos diariamente.

Haverá mais ônibus de transporte dos funcionários para que não fiquem muito próximos no trajeto até a fábrica e o maquinário de trabalho será disposto de forma que todos mantenham distância prevista pelos órgãos de saúde. As mesmas medidas serão adotadas nas fábricas de Taubaté e São Carlos, em São Paulo, e na de São José dos Pinhais (PR). Até a publicação desta matéria a Volkswagen não havia comentado sobre o acordo.

Retomada parcial na Pirelli

Até agora, entre as montadoras que já fecharam acordos de redução de jornada e salários e de suspensão temporária de contratos em diferentes condições estão General Motors, FCA Fiat Chrysler, Toyota, Nissan, PSA Peugeot Citroën e Caoa/Chery.

Hoje, parte dos trabalhadores da fabricante de pneus Pirelli, que estavam em férias coletivas desde 23 de março, retomou atividades parciais nas unidades fabris de Campinas (SP) e Gravataí (RS). A unidade de Fira de Santana (BA) segue parada.